La Empresa Municipal de Vivienda realizará por primera vez promociones públicas

La vivienda es uno de los principales problemas a los que hace frente a los coruñeses, residentes en una ciudad que se ha vuelto de las más cara de Galicia. Aunque se trata de una competencia impropia, el portavoz municipal, José Manuel Lage, aseguró en el ultimo pleno que pretende emplear sistemas de cesión de suelo para llegar a las 500 viviendas en régimen de alquiler social: “Para iso, Emvsa collerá un papel relevante neste mandato”. El problema es que la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa) nunca ha llegado a convertirse en ese instrumento útil que se esperaba que fuese, sino una empresa deficitaria que el Ayuntamiento emplea como cajón de sastre.



Emvsa nació originariamente sobre todo como empresa municipal de viviendas, a imagen de las que ya existían en Santiago y Sevilla. Este tipo de entidades tienen como objetivo agilizar los trámites de la administración pública. Por ejemplo, la administración matriz (el Ayuntamiento) le puede encargar una obra sin tener que licitarla. Esto se denomina encomienda de gestión. Durante el primer mandato de Inés Rey se elaboró una en ese sentido, pero nunca se llegó a ponerla en práctica.



Ampliación de capital

Como empresa, Emvsa es deficitaria, y el Ayuntamiento tiene que inyectar periódicamente dinero en ella para mantenerla activa. Su director general, Jaime Castiñeira, reconocía en junio del año pasado que la ampliación de capital de 830.000 euros no solventará los problemas económicos de la entidad y lo calificó de “parche”, puesto que el descuadre que sufre la empresa era de 1,6 millones de euros.



Esto es debido a la pérdida económica que les provoca servicios como BiciCoruña, que se incrementará aún más debido a las tarifas tan bajas del nuevo servicio, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos del Gobierno local en el campo de la movilidad, y que no ha dejado de ampliar.



Hay que señalar que la encomienda más gravosa ha sido la de la Fábrica de Armas, que ha superado los 700.000 euros en los siete últimos años. La segunda es BiciCoruña, con 452.000 euros, y el tercero, la gestión del servicio de multas, con 274.657 euros. Por si fuera poco, este servicio era ilegal porque la Valedora do Pobo recordó en su último informe que las sanciones es una competencia que no se puede traspasar, lo que significa que las multas enviadas por Emvsa no son válidas.



Además, la empresa se encarga de gestionar varios de los aparcamientos municipales a los que han caducado las antiguas concesiones, y muchas de las cuales han resultado deficitarias, como As Conchiñas y Matogrande. Incluso también se le encomendó la gestión del nuevo polideportivo de O Castrillón, aunque luego la subcontratara.



Compromisos

Castiñeira señaló en junio del año pasado que existe un compromiso del Consejo de Administración de que regularizaran las cuentas en los presupuestos municipales de 2023. Sin embargo, no fue así, dado que las cuentas de 2022 se prorrogaron al ser el Gobierno en minoría de Inés Rey no pudo llegar a un acuerdo con la oposición.



El mes pasado se llegó a un acuerdo con el BNG para las cuentas de 2024, que ya han sido aprobadas inicialmente en pleno. Es decir, que por primera vez, un gobierno local coruñés en minoría conseguirá aprobar las cuentas a tiempo, de manera que entren en vigor el 1 de enero. Es una buena noticia pero no para Emvsa: el Ayuntamiento espera que la empresa municipal concluya 2024 con un saldo negativo de 241.324 euros al mismo tiempo que espera que cumpla su propósito original.