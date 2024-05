Elia Barceló | “La inspiración es como las burbujas del cava, las ves, pero no dónde nacen”

Tras acabar una novela “más oscura y más dura” y tras el periodo de confinamiento por la pandemia de covid-19, Elia Barceló logró volver a su tierra alicantina en julio de 2020. Fue allí, al amparo del “sol, el cielo, el mar y las bugambillas”, que se convenció de que su próxima novela debería transcurrir allí, alejada de los “crímenes en el norte, con tanto frío y policías alcohólicos”. “Me dije: ‘no, voy a hacer un crimen, pero aquí, con toda la alegría del mundo, que aquí también se mata’”, apunta la autora sobre su idea de hacer un ‘noir mediterráneo’.



Fue así como nació ‘Muerte en Santa Rita’ la primera piedra de una tetralogía que acaba de llegar a su tercera parte, ‘La soga de cristal’, que presentará próximamente en A Coruña. Son cuatro obras, una por cada estación, “como Vivaldi”, reconoce entre risas.



Esta tercera parte, además de ser más oscura, tiene ciertos toques fantásticos, “eso me gusta, para qué voy a mentir, a mí lo fantástico me gusta”, reconoce con una sonrisa. “No está mal que tenga algún toque fantasmagórico, pero ya ves que la cosa es bastante discreta, son pesadillas”, apunta, mientras explica que, precisamente, las pesadillas hacen que sudes, que se te acelere el corazón, que te despiertes “muerto de miedo”, “o sea, es real, te produce algo real”.



La comunidad que ha creado Barceló con Santa Rita surgió de “una idea que tengo desde hace muchísimo tiempo, porque me da lástima ver cómo la sociedad va evolucionando de una manera que nadie tiene relación ni se reúne con personas que no sean de su franja de edad”. “Se me ocurrió que una buena manera de solucionar muchos de esos problemas (ligados a las diferencias generacionales) era hacer como una familia elegida. En Santa Rita, uno elige estar allí, hay personas de todas las edades, todo el mundo ayuda en lo que sabe hacer, colaboran, resulta súper agradable vivir de una manera en que tú sabes que pase lo que pase, hay gente ahí que te va a apoyar”.

Fuente de inspiración

Son más de 30 las novelas a sus espaldas, adentrándose en multitud de géneros. Para ello es muy necesaria una fuente de inspiración que ella compara con las burbujas del cava. “La inspiración es como cuando coges una copa de cava y ves que de algún lugar salen burbujas, pero te fijas y nunca ves exactamente cómo nacen”.



De cara al futuro, ya tiene en mente el cierre de ‘Muerte en Santa Rita’ y lo que vendrá después. “No me aburro, el problema es el contrario (ríe), no sabemos cuánto tiempo nos queda, entonces pienso: ‘¡Ay! que me de tiempo a acabar esta’”, concluye sin aguantar la risa.