Antonio Iturbe | “La música es misteriosa, ¿cómo es posible que algo sin materia ni color cambie a las personas?”

De las preguntas que uno le querría hacer “a la gente que ya no está” nació ‘Música en la oscuridad’ (Seix Barral), la última novela de Antonio Iturbe, que ayer presentó en la Fundación Luis Seoane. “Un día me pregunté, ¿cómo es posible que mi abuelo, que era agricultor sin apenas estudios, llegara a tocar el saxofón?”, se pregunta Iturbe.



“Esa fue la idea germinal”, el hilo a través del cual llegó a la historia real de Mariano Lozano, el personaje que da pie al Mariano de la novela, un hombre que llega a un pequeño pueblo de Zaragoza en el año 30 para hacerse cargo de la banda municipal y que, en la vida real, llegaría a ser alcalde. Para construir su historia y la de esas personas, toscas y sin idea de música, Iturbe echa mano “del cemento de la imaginación”, comenta entre risas.



Para él, la música es algo que le fascina, como acostumbran los temas de sus novelas. “Soy un ignorante musical, yo escribo sobre las cosas que admiro, que me fascinan e incluso me superan”, asegura, mientras añade “la música es algo misterioso, ¿cómo es posible que algo que no tiene materia, ni color, que es invisible, cambie a las personas, su estado de ánimo, nos enardezca?”. Ese tratar de entender la música fue otro hilo para la novela, hasta el punto de dar clases de saxofón: “Se me dieron fatal, admiro más a mi abuelo ahora”.



Se van a cumplir 20 años de su primera novela. Iturbe ríe mientras se pregunta “¿Cómo se puntúa uno a si mismo?”. Y en su caso es complicado, “mis novelas son muy heterogéneas, a veces pienso que si hubiese tenido un plan de escritor me hubiese ido mejor, o quizá no”, apunta.



Ahora, como “a los que nos da por escribir, es como el que fuma, un vicio”, ya ronda nuevas ideas. Probablemente traslade la próxima al mundo pesquero: “Me gustan los mundos en riesgo de desaparición y los artesanales”.