El efecto covid aún colea: el número de empresas baja pero sube el empleo

el antiguo club financiero Una propiedad antaño lujosa y que sigue decayendo a la espera de su derribo para construir un Mercadona A día de hoy, cualquiera que pase por el número 76 de la avenida de Salvador de Madariaga en su extremo con la rotonda que le une a Camilo José Cela puede distinguir el edificio que antiguamente albergaba al Club Financiero. Destaca por su aspecto abandonado, con su jardín lleno de maleza y suciedad y los accesos tapiados y con pintadas. En realidad, el edificio lleva cuatro años cerrado y está totalmente desmantelado. Se inauguró en 1989 para albergar la vida social de la élite empresarial, que celebraba toda clase de eventos en sus instalaciones: comedor privado, despachos, salón de usos múltiples, peluquería, etc. Pero en 2019 entró en concurso voluntario de acreedores debido a una deuda de 300.000 euros. En su momento, se supo que se iba a levantar un supermercado de Mercadona en ese emplazamiento pero pronto comenzó a generar problemas cuando lo okuparon sujetos marginales que se dedicaban a cometer pequeños robos y altercados en el barrio. Finalmente, en septiembre de 2023, fue tapiado y no ha vuelto a dar problemas. Pero el proyecto de supermercado sigue sin materializarse y el emporio valenciano no parece mostrar interés en acelerarlo. En octubre llevaron la evaluación ambiental del proyecto a la Xunta y desde entonces, no se ha dado ningún paso.

El nuevo Club Financiero,O Parrote S/N El nuevo Club Financiero Un edificio de más de mil metros cuadrados que ha permanecido casi sin actividad durante los últimos años El primer Premio Cámara de Comercio a la Empresa Excelente se celebrará el 29, y la ocasión será también el acto de inauguración del nuevo Club Financiero, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad: O Parrote. La entidad empresarial ha retomado un local que apenas ha tenido actividad en los últimos años aunque, tras su construcción, iba a acoger un restaurante. Ahora aspira a convertirse en un punto de encuentro para empresarios de todo el noroeste peninsular. El espacio cuenta con 1.500 metros cuadrados de instalaciones, el 50% de las cuales estarán abiertas al público general. Este podrá disfrutar de la cafetería y en las terrazas laterales y del techo mientras, en la parte privada, los socios podrán hacer uso de salas de reuniones, auditorio para eventos y conferencias, así como de servicios de ocio y restauración con el objetivo de que permita tanto los encuentros privados como los intercambios de ideas entre empresarios, ejecutivos y profesionales de diversos sectores en un lujoso ambiente. Hay que decir que se esperaba que estuviera abierto para el año pasado, así que las obras van con un poco de retraso. Todavía no es posible ver las terrazas de las que disfrutará el público, pero estará listo para final de mes, cuando la jet set coruñesa lo visite para la inauguración.

Normalmente, la creación de empresas se considera un signo de bonanza económica pero no ha sido así en la era poscovid, sin que esto haya afectado a las cifras de desempleo. Según los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), la ciudad perdió más del 6% de sus empresas en los tres años siguientes al estallido de la pandemia hasta llegar a las 17.993 cuando en anteriores años siempre se había mantenido en más de 19.000.



Por supuesto, todas las ciudades gallegas han sufrido un proceso análogo. Vigo, por ejemplo, perdió una cifra similar de sus empresas entre 2020 y 2023, llegando a las 20.220. Y Santiago, más del 5%, hasta quedar en 8.540. Sin embargo, no por ello el empleo ha dejado de crecer en todo este tiempo. El año del estallido de la crisis acabó con 18.975 personas engrosando la cola de los demandantes de empleo, a pesar de todas las ayudas.

El crecimiento demanda mano de obra que inhibe la aparición de nuevos autónomos o que vuelvan antiguos



Sin embargo, un año después la actividad económica generaba suficiente demanda de mano de obra como para reducir el paro en casi un 22%. En los años siguientes la dinámica ha sido la misma, aunque menos destacada, como era de esperar. Para finales de 2022 volvió a caer casi un 4%, pero la actividad económica volvió a recibir un empujón en 2023, que tuvo como consecuencia otra reducción importante del número de parados registrados de un 4,5% a finales de año, con 13.267. Si se tiene en cuenta que el paro en diciembre de 2019 era de 16.493, la evolución es notable.



Más aún es que se haya generado mientras desciende el número de empresas. Es más: el número de negocios con sede social en A Coruña cayó sobre todo en 2023, al mismo tiempo que el empleo se disparaba. Expertos consultados señalan que esto puede explicarse por el hecho de que cada vez hay más personas trabajando por cuenta ajena.



A día de hoy, el número de autónomos no se ha recuperado, como señaló recientemente la Asociación de trabajadores Autonómos (ATA), que hablaba de un incremento del 0,1% más de lo que había hace un año. Aunque se valora mucho el emprendimiento, las micropymes y pymes presentan muchas debilidades. Para empezar, son las que primero desaparecen en caso de una crisis por carecer de ‘músculo financiero’ para soportar problemas de flujo de caja.



Además, las condiciones que ofrecen a sus empleados suelen ser peores, y tampoco pueden invertir en I+D+i, por esa misma razón, así que los empleados prefieren empresas más grandes para contratarse.



Los propios autónomos han encontrado que es más sencillo incorporarse a un mercado de trabajo hambriento de mano de obra que volver a montar una empresa por su cuenta. A veces, de cero, debido a la crisis del covid.

CIFRAS 2.981 Compañías

se dieron de baja en 2023, el número más alto de los últimos años según los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) 50.654 Millones

de euros en ingresos registró A Coruña y su área metropolitana en 2022, lo que la convierte en la más próspera de Galicia 63 Empresas

del textil suponen el núcleo de la producción económica coruñesa, según el informe Ardan, en especial cuatro de Inditex 495 Millones

de euros produjeron los servicios técnicos de ingeniería según el informe Ardan en 2022, una cifra a aumentar



La más productiva de Galicia



Tener menos empresas, pues, no ha afectado a la productividad de A Coruña ni de su área. De hecho, el informe Ardan, que publica anualmente la Zona Franca de Vigo, señala la comarca herculina generó en 2022 el 48,46% del total del Valor Añadido Bruto (VAB) que mide la contribución de Galicia al Producto Interior Bruto (PIB).



En este análisis se detalla también que los mayoristas del sector textil (como no puede ser de otra manera debido a la influencia de Inditex) supone el 33,47% de esa cifra, seguido de los minoristas de este sector, que supusieron el 17,01% del VAB. A Coruña no solo viste bien, sino que vive de hacerlo.



En el informe aparecen otras grandes empresas, como Pontegadea Inversiones, la Corporación Hijos de Rivera o Applus Iteuve Galicia. Estos emporios sirven como locomotoras que arrastran a muchas empresas menores, y que explican la tasa de crecimiento del 32,42% que experimentó A Coruña en 2022.



El VAB se mantuvo más o menos constante hasta 2017. Después crece pero en 2020, en plena pandemia, el dato de la comarca de A Coruña cae a un 47,64%, manteniendo un peso muy similar en 2021 (46,94%). A pesar del bajón sufrido en los dos periodos anteriores, en 2022 la aportación de valor a la economía (49,55%) se sitúa en niveles muy similares a los del año 2016 (50,14%). Sin embargo, estos números señalan que la industria manufacturera sigue siendo de gran peso en A Coruña y muy poco la ingeniería, a pesar de que se está realizando una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías, apoyándose en la Universidad para conseguir personal especializado en Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).



Iniciativas



Para este año, la Cámara de Comercio ya ha programado varias iniciativas en ese sentido, apostando por el desarrollo de programas europeos. Hace tres años puso en marcha la Oficina Acelera Pyme, para que las pequeñas empresas avancen en el desarrollo de productos digitales y tratan de conseguir apoyo económico consiguiendo que sean declarados proyectos estratégicos o de interés autonómico.



También ha creado una Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial para captar inversión industrial, sobre todo para la industria 4.0. Es decir, el sector TIC. Mientras tanto, hay razones para celebrar, así que a finales de mes abrirá en O Parrote el nuevo Club Financiero. Un símbolo de bonanza económica que se vive actualmente y, es de esperar, en el futuro.