Down Coruña espera que el 2024/2025 sea el último en el que los menores con síndrome de Down sean segregados

Comienza un nuevo curso académico en el que cerca de nueve millones de alumnos regresan a las aulas en toda España. Esta vuelta al cole trae consigo un importante reto, enmarcado en las modificaciones de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe): garantizar que todos los niños con síndrome de Down puedan ejercer su derecho a una educación de calidad, estudiando en centros ordinarios junto a sus compañeros sin discapacidad.

La también llamada ‘Ley Celaá’ se compromete a promover un sistema educativo inclusivo, y en su artículo 74 especifica que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, [...] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender en óptimas condiciones al alumnado con discapacidad", explican desde Down Coruña.

S"in embargo, cuatro años después de la aprobación de la Lomloe, estamos lejos de alcanzar este objetivo. Cada año, cientos de alumnos con discapacidad intelectual en España son derivados a centros de educación especial o se ven obligados a cambiar a esta modalidad educativa debido a la falta de apoyos, recursos o compromiso de los centros ordinarios. En concreto, 41.000 alumnos con discapacidad están escolarizados en alguna modalidad de enseñanza segregadora", aseguran.

En palabras del presidente de Down, Mateo San Segundo, "la situación actual en cuanto a la educación es frustrante porque está retrocediendo. Hoy en día, ningún niño con síndrome de Down debería quedar fuera del sistema educativo ordinario, porque si la educación no es inclusiva, no es una educación de calidad".

Según el último informe del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, España vulnera gravemente el derecho a la educación inclusiva, pues no elimina las barreras de acceso a la escuela ordinaria que encuentran los alumnos con discapacidad y no garantiza su continuidad en la enseñanza secundaria.

Por ello, desde Down Coruña lanza la campaña ‘Quiero ir al cole contigo’ con el objetivo de concienciar sobre la importancia de impulsar la transformación del sistema educativo, para que la educación inclusiva sea una realidad.