De una a doce, cien años de la primera concejala en María Pita

En 1925, las mujeres no tenían derecho a votar. Pero, curiosamente, sí podían ser votadas. Los concejales los elegían los gremios de la ciudad y, una vez designados, estos escogían al alcalde. El gremio de magisterio optó por una compañera, la profesora Rosa Buján de Castro, que se convertía de esta forma en la primera mujer en ocupar una concejalía en María Pita.



El Ideal Gallego informaba de la noticia ya en febrero, en una página par y en una pieza pequeñita, con un titular que rezaba “En el Ayuntamiento” y un subtítulo que decía “Sesión del pleno”, donde nada hacía entrever el momento histórico que encerraba. En el texto, se daba cuenta de la felicitación del alcalde saliente, Victoriano Suanzes, que calificaba el momento como un “día de júbilo” antes de citar a las cuatro grandes, las que tienen grabado su nombre en la vidriera del salón de sesiones: María Pita, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal.



El día de la toma de posesión, el 11 de marzo, momento en el que también se elige alcalde a Manuel Casás, apenas se distingue entre la treintena de compañeros concejales y la mala calidad de las fotografías de prensa de la época, una figura femenina, con abrigo y sombrero. Las crónicas simplemente la mencionan como una más en el reparto de responsabilidades. La suya, compartida con otros cinco compañeros que el diario menciona primero, la de Estadística y Beneficencia.



Casi la mitad

Cien años después, los cuatro nombres siguen sobre la cabeza de la corporación municipal pero, bajo la advocación laica de las cuatro grandes, en ese salón ahora hay bastantes más mujeres. Doce de un total de veintisiete concejales, casi la mitad.



Las listas paritarias en los partidos han ayudado a que las corporaciones estén compuestas, más o menos, a la mitad por hombres y mujeres pero, como apunta Inés Rey en sus respuestas, las alcaldesas todavía son una minoría.



Pertenecientes a tres partidos políticos, algunas de ellas se acercaron a la política desde el asociacionismo y otras comenzaron su activismo en las secciones juveniles de las agrupaciones políticas. Sus referentes son muy variados pero casi todas aprecian el ejemplo recibido en sus referentes más cercanos, sus madres o sus abuelas, además de las mujeres que han sido importantes en sus respectivos partidos, pero también nombran a personas que les han marcado, al margen de cuáles sean sus ideales políticos.

Como nombres propios, Carme Chacón es uno de los más repetidos, junto con Loyola de Palacio o Soraya Sáenz de Santamaría, así como predecesoras suyas en María Pita como Carmen Marón o María Xosé Bravo. Fuera de las profesionales de la política, Emilia Pardo Bazán sigue marcando tendencia, como una influencer de las de ahora pero llegada desde otro siglo.



En general, consideran que no existen demasiadas diferencias entre los concejales y las concejalas, más allá de las que marca la propia sociedad y el machismo, que también es algo transversal y acaba afectando a todas las facetas de la vida, incluida la política. Desde que le hablen a un técnico ignorando a la concejala a que las críticas vayan siempre más centradas en el físico que en el trabajo, por poner dos ejemplos que explican ellas mismas en sus respuestas.



Consejos

Para las próximas políticas que ocupen sus asientos en María Pita ofrecen consejos variados. Que no se sientan culpables, que no den un paso atrás en la lucha por la igualdad, que no sientan que ocupan el sitio de nadie, que sigan siendo ellas mismas y, por qué no, que disfruten del momento y de la oportunidad.

En las reflexiones finales coinciden prácticamente todas en una misma idea: el servicio público, el contacto directo con la gente y el poder ayudar, en problemas grandes o pequeños, algo más fácil de hacer y de percibir desde la gestión municipal que desde un parlamento, es la mayor satisfacción de la política.

Cuestionario:

1. ¿Cuánto tiempo lleva en política?

2. ¿Hay algún referente que la animase a emprender ese camino?

3. ¿Es diferente la política para los concejales que para las concejalas?

4. ¿Un consejo para las que vengan detrás?

5. Alguna reflexión que quiera aportar

Inés Rey (alcaldesa)

1. Inicié mi militancia en las Xuventudes Socialistas a los 18.

2. Las mujeres a todos los niveles pero, en política, “las Carmenes”: Carmen Alborch, Carmen Calvo, Carmen Chacón y Carmen Marón.

3. La política no es diferente, lo que la envuelve, sí. Gracias a la paridad hemos ido equilibrando la balanza como concejalas pero no como alcaldesas. Todavía somos pocas.

4. Que no se sientan culpables por ejercer o liderar y no tengan miedo a equivocarse. Que recuerden que no ocupan el sitio de nadie, mucho menos de un hombre.

5. El principal reto es redignificar la política y el contacto con el ciudadano. Grandes ideas pero sin dejar de atender las pequeñas cosas.

Yoya Neira (Medio Ambiente)

1. Entré en el PSOE con 19 años. Vengo de una familia con profundas convicciones políticas.

2. Mi abuela. Fue la hija de un represaliado que nunca dejó de defender aquello en lo que creía y eso hizo que se acrecentase en mí el sentimiento de combatir todo aquello que me pareciera injusto, por alto que fuera el coste.

3. La política no es diferente a la vida y todavía tenemos un largo camino para llegar a la igualdad real.

4. Que la única razón para participar en la vida pública tiene que ser mejorar la vida de la gente.

5. Lo mucho que me ha enseñado la política a nivel humano y personal. Para bien y para mal, es una escuela de vida.

Nereida Canosa (Bienestar Social e Igualdad)

1. De niña recuerdo a mis padres y abuelos hablando de política, por lo que me afilié muy pronto a Xuventudes Socialistas. Me sumé al proyecto de Inés Rey en 2023.

2. Carme Chacón. Su liderazgo, compromiso y empatía la convierten en un gran referente.

3. En mi experiencia, sí. Soy consciente de que, en términos más amplios, persisten obstáculos estructurales y prejuicios sociales

4. Se puede hacer política con ética y honestidad, escuchando a las personas, con empatía y humildad.

5. La política no es solo un espacio de poder sino una herramienta de transformación social, y por tanto debe estar al servicio de la ciudadanía.

Noemí Díaz (Infraestructuras y Movilidad)

1. Siempre me atrajo y en 2019 me hice militante del PSOE.

2. Teresa Fernández de la Vega, Carme Chacón, Inés Rey, y aunque en las antípodas, Soraya Sáenz de Santamaría. Y Zapatero. Gracias a su ley, mi mujer y yo estamos casadas y tenemos una niña.

3. A priori, no, pero la sociedad está llena de micromachismos. A veces, yendo con un técnico, se dirigen a él, aun sabiendo que la concejala soy yo.

4. Que no duden en dar un paso al frente. Como dice Ángela Paloma Martín, necesitamos “Más políticas para otra Política”.

5. Es muy gratificante resolver un problema, grande o pequeño, y ver ese impacto en la vida de la gente.

Diana S. Cabanas (Empleo, Comercio y Mercados)

1. Desde junio de 2019, pero mi implicación comenzó mucho antes a través del movimiento asociativo.

2. El trabajo de muchas mujeres comprometidas. Si hay que hacer una mención, Carme Chacón.

3. Las diferencias cada vez son menores gracias al trabajo y al esfuerzo de las políticas de igualdad. Es importante seguir trabajando.

4. Que disfruten de la oportunidad de poder mejorar la vida de las personas y el aprendizaje. También es necesario vocación de servicio y no perder la esencia de cada una.

5. La política municipal es la más cercana y desde esa cercanía se puede trabajar en los grandes cambios que son los que transforman ciudades y personas.

Montse Paz (Seguridad ciudadana e Interior)

1. Mi primera responsabilidad política es en el gobierno de Inés Rey.

2. Cualquier mujer anónima o reconocida que participe activamente en la lucha por la igualdad.

3. El gobierno municipal socialista es feminista y así lo vivimos las concejalas y los concejales, iguales en obligaciones y derechos, liderados por una mujer, Inés Rey.

4. Las mujeres somos una fuerza con capacidad para cambiar el mundo y debemos asumir retos y quitarnos el sentimiento de culpa.

5. En un contexto con un ruido machista que pretende que regresemos a los roles tradicionales las mujeres políticas debemos unir fuerzas para no dar un paso atrás en la defensa de la igualdad.

Rosalía López (PP)

1. Cinco años, tres como diputada autonómica y dos como concejala. Llevaba años en el movimiento asociativo. Entrar en política me permitía visibilizar que las mujeres con discapacidad debemos participar en todos los ámbitos.

2. Valoré mucho el esfuerzo de otros políticos con discapacidad, al margen de su ideología.

3. Es diferente para las concejalas con discapacidad, eso seguro.

4. Cada detalle, cada mensaje importa. Desde la política municipal se puede contactar con realidades diferentes de forma directa y contribuir de muy diferentes maneras.

5. Es una pena la idea que tiene la gente de los políticos y la polarización actual.

Susana Catalán (PP)

1. Casi dos años. Decidí dar el paso porque creo en la política al servicio del ciudadano y puedo aportar mi experiencia profesional.

2. Tenemos muchos referentes dentro y fuera del PP, como, por ejemplo, Loyola de Palacio.

3. La política no depende del género sino del carácter y la implicación. Estoy muy contenta con mis compañeros de grupo porque es fácil trabajar con todos en equipo.

4. No olvides nunca que la política requiere de trabajo intenso y gran dedicación; es importante la comprensión de familia y amigos. 5. Si tienes vocación de servicio público, buen corazón y eres humilde, tu paso por la política dejará siempre el mejor de los recuerdos.

Carmen No (PP)

1. Dos años, los que llevo de concejala en el PP. Me convenció el proyecto de Miguel Lorenzo.

2. Margaret Thatcher marcó época e historia en cuanto a política. Personas como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, o Isabel Zendal, referentes coruñeses, marcan pasos a seguir. Las admiro.

3. Cada integrante del grupo popular tiene definidas sus funciones, los barrios que atiende y los sectores profesionales que gestiona.

4. Pasión, empatía, honestidad y verdad. La ciudad y su gente es lo primero.

5. Lo importante es la cercanía, escuchar y estar atenta a lo que sucede para mejorar y hacer que la ciudad vuelva a ser referente.

María Jesús Fariñas (PP)

1. Empecé colaborando con Nuevas Generaciones del Partido Popular y me decidí a dar el paso porque me lo pidió el partido y creo que estoy preparada para ello.

2. La frase de Emilia Pardo Bazán: “No hay freno que valga contra la voluntad”.

3. Yo no veo diferencia alguna entre los concejales y las concejalas.

4. A las que vienen detrás les recomiendo que tengan los pies en la tierra y trabajen con humildad porque estamos para trabajar por y para los vecinos de la ciudad.

5. Se pueden hacer muchas cosas por la ciudad. Hay que ser constructivos y sumar.

Avia Veira (BNG)

1. Levo no Bloque desde os 17 e hai 12 anos que son concelleira. Defendo un modelo baseado na igualdade. E iso está por acadar.

2. Miña nai, miña primeira referente feminista, e Margarita Vázquez Veras, Ermitas Valencia ou María Xosé Bravo impulsaron moi boas políticas como concelleiras.

3. Moi distinta. A nós aféctanos o machismo: presión estética, temos que demostrar o dobre, sorprende a nosa solvencia, pregúntasenos pola conciliación...

4. Que sigan loitando aínda que pareza que algo estea acadado.

5. As mulleres temos a obriga moral e ética de resistir e insistir en política. As nosas voces teñen que ser escoitadas.

Mercedes Queixas (BNG)

1. Asumín a acta no Parlamento en 2020 e de concelleira en 2023, mais participaba en política moito antes.

2. A nai e as avoas aprendéronme a importancia de que as mulleres teñamos a chave dos nosos cartos. E varias do BNG: Pilar García Negro, María Xosé Bravo, Teresa Táboas, Ana Pontón e Avia Veira.

3. Para as mulleres é moito máis complicado; temos que escoller sempre e decidir que sacrificamos.

4. A implicación das mulleres achega unha mirada transversal, credibilidade e efectividade.

5. Fago miñas as palabras de Angela Davis: non estou en política para aceptar o que non podo cambiar, senón para cambiar o que non podo aceptar.

Rosa Buján de Castro: Una maestra que dirigió el grupo escolar da guarda y recibió la Cruz de Alfonso X

Rosa Buján de Castro fue la primera mujer en ocupar una concejalía en María Pita. El pasado martes se cumplieron cien años de su toma de posesión, el 11 de marzo de 1925. La profesora se encargó, para sorpresa de nadie, de una concejalía normalmente reservada a las mujeres y que entonces se llamaba Beneficencia. Cuentan las crónicas de la época que desarrolló una encomiable labor con éxitos importantes referidos al Asilo de Ancianos, las Escuelas Populares Gratuitas de la Ciudad Vieja y la Grande Obra de Atocha, además de la “recogida de muchos mendigos”. Hace unos años, el PP reclamó una calle para la profesora por su papel como pionera en el Ayuntamiento de A Coruña aunque las acusaciones que contra ella dejó escritas María Barbeito, otra insigne coruñesa, dejaron en suspenso este honor. Barbeito aseguraba que había sido represaliada y apartada de su cargo de directora del Grupo Escolar da Guarda precisamente por las falsas acusaciones de Buján, que ocuparía después su puesto al frente del colegio. Recibió la Cruz de Alfonso X El Sabio, concedida por el Ministerio de Educación y sufragada por suscripción popular, en 1944, en un acto celebrado en la intimidad de su domicilio. Se jubiló en noviembre de 1960 y murió en A Coruña el 17 de diciembre de 1981.