La Diputación revela la historia “no contada” del Reino de Galicia

La Diputación de A Coruña, a través del Área de Cultura estrena este 2022 una serie de actividades en las que la motivación es el Reino de Galicia y, en el marco de esta iniciativa, impulsa una nueva convocatoria de ayudas para difundir la historia medieval de la comunidad con la intención de explicar “esta etapa que deliberadamente non se contou”, expuso el diputado Xurxo Couto.





En un acto en el que estuvo acompañado por el asesor Xavier Campos, el representante nacionalista presentó este “Fondo de proxectos culturais Reino de Galiza 2021-22”. Una convocatoria con la que se persigue “contribuír á socialización do coñecemento e do interese pola historia, as figuras, os lugares e os momentos do reino medieval de Galiza”.





En este sentido, desde libros, contenidos digitales, intervenciones urbanas, espectáculos en vivo o audiovisuales podrán beneficiarse de unas ayudas con una dotación total de 250.000 euros para una veintena de proyectos, detalló Campos.





Xurxo Couto reivindicó este periodo histórico como “fundamental para chegar a ser lo que somos: un pobo con historia propia” pero también “unha das épocas máis manipuladas e terxiversadas no relato oficial instalado desde o franquismo”, añadió Couto.





Además, se refirió a la importancia de conocer “a verdadeira natureza histórica de figuras como Pardo de Cela, Xelmírez ou Don García, a revolta irmandiña contra o poder feudal dos señores ou a propia existencia na actual Catedral de Santiago dun Panteón Real” aseguró Xurxo Couto.





Características

En términos similares se expresó el asesor de Cultura de la Diputación, quien incidió en la existencia “de unha historia por contar” y en la idea de “axudar a contar esa historia con estos proxectos”, añadió Campos.





Las ayudas, que incluirán desde apoyo a estrategias de difusión en redes sociales hasta proyectos divulgativos o audiovisuales, financiarán tanto de proyectos que comenzaron en 2021 como de los que se desarrollen en 2022.





Xurxo Couto y Xavier Campos también adelantaron que la convocatoria del “Fondo de proxectos culturais Reino de Galiza 2021-22” tendrá continuidad con nuevas iniciativas relacionadas con el Reino de Galicia que se desarrollarán tanto en este 2022 como en los próximos años de la mano de la Diputación de A Coruña.