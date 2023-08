La Diputación de A Coruña y Turismo de Galicia se unen para la promoción de la provincia

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad un convenio de colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia para financiar actuaciones de promoción turística de la provincia, con una inversión prevista de 1,2 millones de euros, en el marco de una sesión extraordinaria presidida por Xosé Regueira.



El convenio contempla una aportación económica de 600.000 euros por parte de la entidad provincial –un 50% del presupuesto– y otros 600.000 por parte de la Axencia de Turismo de Galicia.



Con cargo al convenio se financiarán actuaciones de promoción del Camino de Santiago a través del turismo de congresos; promoción del turismo deportivo a través de la organización de eventos y promoción del turismo gastronómico a través de la organización de ferias y muestras vinculadas al sector, detallaron desde la Diputación de A Coruña.



Cada uno de estos tres ejes tendrán una aportación máxima de 400.000 euros (200.000 de la Diputación de A Coruña y 200.000 de Turismo de Galicia).



Las ferias, congresos y eventos culturales y deportivos que se apoyarán con este convenio implican un gran impacto económico y turístico que va más allá de las fechas que abarcan los eventos, añadieron desde la Diputación de A Coruña.



Medio Ambiente

Por otra parte, la institución provincial confirmó que dará apoyo a veintitrés entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de actividades e inversión de conservación do medio ambiente con dos líneas de ayudas que suman un total de 218.872 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) acaban de publicar la resolución provisional de estas subvenciones, que van desde los 2.000 a los 20.000 euros por entidad, explica la Diputación.



A través de estas aportaciones se financiarán proyectos de conservación de hábitats de alto valor natural y del medio marino, algunos de ellos con una larga trayectoria como el programa de custodia del territorio de la Fundación Fragas do Mandeo o la actividad ‘Defende o Mar a través do Surfing’ de Surf and Clean, dirigida a los escolares de la provincia e que contempla actividades tanto en las aulas de los centros educativos como en los arenales.



También se financian acciones de limpieza de espacios naturales, actividades de sensibilización ambiental o de conservación de especies de fauna y flora autóctona.



La diputada responsable del área de Medio Ambiente de la entidad, Rosa Ana García López, destacó también que estas ayudas contribuirán decididamente a preservar la riqueza medioambiental de la provincia y a la sensibilización de la sociedad, y particularmente de los escolares, sobre la importancia de cuidar el planeta y promover la sostenibilidad en todos os ámbitos.