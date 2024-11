Diego Montaña, principal acusado por el crimen de Samuel Luiz: “Si pudiera darle mi vida a Samuel, se la daría”

Llegó a su fin. Al juicio por el crimen de Samuel Luiz solo le queda la entrega del objeto de veredicto, que será el lunes, y la espera para conocer el mismo tras la deliberación del jurado popular. Tras las conclusiones de los abogados de las defensas, los cinco acusados decidieron hacer uso de la última palabra.

Alejandro Freire ‘Yumba’ se limitó a pedir “perdón” y recalcar su “arrepentimiento”. “Simplemente esto”, concluyó.

Alejandro Míguez, sereno, se dirigió a los nueve miembros del jurado para insistir en su inocencia. “Creo que no me van a creer. Siento profundamente lo que le pasó a Samuel y el infierno que está viviendo su familia y sus más allegados. Solo les pido que hagan justicia, soy totalmente inocente”.

Kaio Amaral rompió a llorar. Se giró para mirar a su madre, presente en la sala. “Ayer dijeron que éramos una manada, pero no es así. Salí de trabajar con ganas de pasarlo bien un rato con mis amigos y todo acabó muy mal. Pero yo no pegué a Samuel en ningún momento. A mí lo que opine de mí toda España me da igual, me importa lo que piensen mi madre y mi padre”, dijo.

Katy Silva, visiblemente rota y nerviosa, temblando, aseguró: “Yo no hice nada malo, solo intenté parar a mi novio. No pude hacer nada más y no tengo más que decir. Está todo visto y no puedo hacer nada más.

Por último, el principal acusado, Diego Montaña, se limitó a mostrar su arrepentimiento una vez más. “Si pudiera darle mi vida a Samuel, se la daría”.