La deuda por el puerto exterior enfrenta a la oposición con el Gobierno que lidera Inés Rey

Los tres partidos políticos que están representados en María Pita pusieron ayer el foco sobre la deuda que ha contraído la Autoridad Portuaria de A Coruña, que rebasa los 300 millones de euros tras la construcción del puerto exterior. Todo comenzó cuando Miguel Tellado, vicesecretario de organización del Partido Popular, comparase la situación de la ciudad herculina con la de Valencia, en donde el Gobierno central optó por la condonación de la deuda ya referida.



A raíz de ello, el PP en A Coruña, a través de Miguel Lorenzo, exigió que se aplicase el mismo criterio en la ciudad herculina, y la alcaldesa salió en defensa de la actuación del Gobierno central. Así, Rey considera que Tellado está “desinformado”.



El BNG también se ha posicionado. “Lamentamos que o señor Tellado non se lembrase da esixencia da condonación da débeda durante os gobernos presididos por Mariano Rajoy”, explicó al respecto Francisco Jorquera.



“Esta débeda xerouse hai moitos anos a raíz da decisión dun goberno do PP, o presidido por Aznar, de acometer a construción do porto exterior. A obra foi presentada como unha compensación a Galiza polo desastre do Prestige, mais logo quen asumiu a carga financeira que dela se derivou foi o porto da Coruña, non foi o Estado directamente”, remarcó



Posteriormente, Jorquera quiso dejar clara la independencia de su partido, pues considera que su posición no depende de lo que se determine desde Madrid. Así, aseguró que el BNG “sempre vai esixir a condonación da débeda”, con independencia de quen more na Moncloa”.



Tras las elecciones municipales celebradas hace poco menos de un mes, este asunto vinculado con el puerto exterior es una de las primeras situaciones que ha sido foco de confrontación entre los tres únicos partidos presentes ahora en María Pita.