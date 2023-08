Los destrozos de los jabalíes llevan a Los Rosales a pedir ayuda al Ayuntamiento

dLas zonas verdes del barrio de Los Rosales son el mejor testimonio del paso reciente de varios jabalíes durante las últimas noches. Los vecinos, que a través de diversas filmaciones dejaron constancia en las redes sociales, se han centrado ahora en un aspecto mucho menos divertido o curioso: el estado en el que han quedado los parques donde bajan los más pequeños a jugar, o simplemente los mayores a pasear.



Y es que no hay un solo punto ajardinado donde no existan huellas del tránsito de los cerdos salvajes. No se trata de una problemática exclusiva de Los Rosales, ya que también se han dejado ver por Vioño, O Ventorrillo o Novo Mesoiro. Sin embargo, es en el área de la plaza Elíptica donde más se han cebado con la hierba No solamente es un rastro del paso, sino que al tratarse de animales nocturnos es más bien un ceremonial para darse un homenaje en forma de cena. Y los vecinos de Los Rosales no quieren ejercer de anfitriones d ela misma.

La ladera del monte de San Pedro se hace intransitable para los vecinos



Soluciones

En un comunicado hecho público a través de sus redes sociales, la asociación vecinal del barrio dejó documento gráfico y testimonio escrito de la inquietud de muchos de los residentes. “Otra noche más nos visitan los jabalíes, destrozando el césped de numerosas zonas, además del peligro que entrañan para las personas y la circulación”, afirma la cuenta oficial de la asociación. “Solicitaremos una solución al Ayuntamiento”, añade el escrito, en referencia no solamente al arreglo de las zonas verdes, sino también a medidas preventivas que garanticen la seguridad de los viandantes y conductores.

Por otra parte, la asociación vecinal de Los Rosales presentó por registro en María Pita una solicitud para el arreglo de la ladera del monte de San Pedro hacia el barrio, así como el desbroce, arreglo de las zonas de mesas, caminos y fuentes