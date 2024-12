Despierta, A Coruña, Rod Stewart tiene algo que decirte

A pesar de que por A Coruña han pasado multitud de leyendas procedentes de las islas británicas, esta noche será la primera vez que la voz de Rod Stewart resuene en directo en tierras gallegas. En sú único concierto del año en España, y probablemente una de sus últimas actuaciones, la leyenda británica se presenta esta noche para brindar una noche especial al público del Coliseum (21.00).

Rod Stewart es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos y, presumiblemente, no dejará la oportunidad de hacer que los coruñeses canten algunos de sus temas más icónicos, como 'Maggie may', 'Da ya think I'm sexy?' o 'Have you ever seen the rain?'.

Sir Rod Stewart visita la ciudad a sus 79 años, a punto de soplar las 80 velas y justo cuando se van a cumplir 30 años de aquel icónico concierto en la playa de Copacabana, donde despidieron el año tres millones y medio de personas junto a la voz del británico, lo que se convirtió en un hito sin precedentes que aún a día de hoy no se ha batido: el concierto más multitudinario de la historia, algo reflejado en el Guiness de los Récords.

O Gozo Fest

La cita, además de despedir el año musical del Coliseum, despide también la segunda edición de O Gozo Fesival, la iniciativa que, con el apoyo de la Xunta, atrajo también este año a bandas como Maná o Queens of the Stone Age al Coliseum.

Para 2025, O Gozo Festival cuenta ya con citas en A Coruña, como el concierto de Franz Ferdinand en Pelícano en febrero o los que darán en el multiusos Lenny Kravitz (10 de abril), Alanis Morissette (9 de julio) y Lionel Richie (31 de julio).

Para ver a sir Rod Stewart, las últimas entradas aún están a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y Livenation.