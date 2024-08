El ‘despacho’ en La Marina de A Coruña para disertar sobre las heridas del alma o retención seminal

Relataba una de las letras más famosas de Los Suaves la historia de Pardao, un músico callejero que veía pasar a la gente “apresurada” y al que “sin detenerse algunos lo miran, y poco a poco otros se paran”. Aunque en el caso de Zalo Bandhi no hay una guitarra de por medio, sí que desde la tranquilidad de su improvisado retiro espiritual en plena avenida de La Marina ve pasar la vida a otro ritmo.

Se trata de un peregrino que lleva una semana meditando y disertando a la sombra de los árboles. Desea hacer partícipes de su experiencia a quienes le ponen un punto de pausa a la vida. “Quiero que aparezca alguien y estar dos horas con esa persona. Disfruto teniendo tiempo para hacer mis trabajos manuales o mi meditación”, explica.

Bandhi con los temas de conversación que propone | Carlota Blanco



Recién finalizada la Feira das Marabillas, el improvisado stand recuerda en cierta forma a la tetería que tradicionalmente se instala en la plaza de Azcárraga: una gran toalla, cojines para apoyarse y un silencio ensordecedor en medio del corazón de una urbe. Es un pequeño despacho al que sólo le falta incienso, té y música india. Antes de sentarse Bandhi ofrece unos snacks naturales mientras apura la talla de una pieza de madera y finaliza una pieza de fruta. El visitante entra sobre aviso. Un cartel anuncia las temáticas predilectas: viajar sin dinero, retención seminal, anarcocapitalismo, las 5 heridas del alma (rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia) o ‘rainbow’ (convivencia con la naturaleza). “Propongo lo que me gusta y de lo que sé hablar, pero también invito a proponer”, dice el peregrino.

Se trata de un cartel hecho a mano e improvisado, pero su reclamo es incontestable: decenas de curiosos han acudido a una llamada que ya quisiera para sí cualquier valla publicitaria.



No representa en absoluto de una selección aleatoria, sino más bien de compartir una experiencia y filosofía de vida. “Siempre cuento que tuve mi noche oscura del alma a los 28 años: me vi en una ruina, con un préstamo y proyectos que salieron mal. Se rompió la imagen del emprendedor millonario, vi mi sombra y algo que no marchaba bien”. Desde entonces ha iniciado lo que llama un nuevo camino. “Inicié un proceso para sanearme y vivir en paz. Muchas de las herramientas son las que me han cambiado: retiros de oscuridad, retención seminal y esas 5 heridas del alma, temas que me han dado paz”, apunta.



Cacereño

La palabra camino tampoco la pronuncia al azar: la ruta hasta Santiago desde Cáceres, donde construye un proyecto de comunidad sostenible y en armonía con la naturaleza, le hizo darse cuenta que el viejo Bandhi no volverá. “Empecé con dos retos personales: viajar sin dinero con el objetivo de perder el miedo a pedir sin esperar que no sea dado, así como reencontrarme con la cámara para crear contenido. En el proceso me he dado cuenta que no lo necesito, que me iba a pesar y a complicar la vida otra vez”, indica.



Mañana mismo pondrá fin a su estadía para poner rumbo a Santander, donde le espera una fiesta de viejos amigos. No ha necesitado llegar ni a Compostela ni a Fisterra para empaparse de la mística. “Estoy en un proceso de descubrirme a mi mismo, estar en paz y disfrutar de la creatividad. Disfruto compartiendo, pero no volveré a tener redes sociales”, promete mientras enseña un Alcatel muy noventero.