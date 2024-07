Regresa la Feira das Marabillas con música, espectáculos y 200 puestos de artesanía y comida

La nueva edición de la Feira das Marabillas dio ayer su pistoletazo de salida en la plaza de Azcárraga, de donde partieron las 16 compañías artísticas que participan en el evento para desfilar con música, juegos malabares y acrobacias hasta la plaza de María Pita, epicentro de la celebración. Durante cinco días (desde el miércoles hasta el domingo) la Ciudad Vieja retrocede hasta el siglo XVI, época en la que se celebraba la Feria Franca en la que está inspirada esta Feira das Marabillas, que se viene celebrando desde 1993 y que alcanza ya las 28 ediciones.



Con 200 puestos de artesanía y comida (cifra similar a la de 2023), recreaciones históricas, espectáculos en la calle, animación musical a cargo de diversas compañías especializadas en repertorio medieval, funciones teatrales y mucho más, este mercado se convierte en una cita imprescindible tanto para los coruñeses como para los turistas que vienen a visitar la ciudad durante estos días. De hecho, el año pasado cerca de 130.000 personas pasaron por el casco histórico para descubrir la oferta gastronómica y de artesanía que ofrece la feria. Este año la expectativa es similar.



Pero el evento no solo supone un empujón para la Ciudad Vieja: el éxito de la feria se traduce también en beneficio para la hostelería de La Marina y el comercio de la zona del Obelisco. A este respecto, el presidente de Aceca (Asociación Comercial y Empresarial Ciudad Antigua), Adolfo López Cabrera, señala que el objetivo de la feria, que esta entidad autofinancia y organiza desde hace 18 años en colaboración con el Ayuntamiento, es “dinamizar comercial e turísticamente o espazo, porque o inverno aquí é bastante complicado”. “Este é un pouco o inicio das festas da Coruña, e o que queremos é que se achegue tanto xente da cidade como da bisbarra e do estranxeiro”, expresa López Cabrera.



En el mismo sentido se pronuncia la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, quien participó en la apertura del mercado junto a la edil de Empleo, Diana Cabanas. “Este acontecemento xa forma parte do imaxinario do verán coruñés, e serve de antesala das grandes festas de agosto, as festas de María Pita”, indica Canosa.



El horario del mercado será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 01.00 horas hasta el sábado. El domingo, la feria cerrará a las 23.00 horas. El evento cuenta también con actividades dirigidas a los más pequeños, como el Recuncho das Pícaras, que ofrece juegos gigantes, ajedrez, una escuela de circo, un castillo medieval, un campamento y escuela de caballeros. Además, por cuatro euros los niños pueden disfrutar de un espacio lúdico compuesto por un tiovivo, una noria, camas elásticas y una barca. l