El desfile de comparsas del Entroido brilla por todo lo alto ante 37.000 personas

La fiebre del carnaval volvió a brillar por todo lo alto con el concurso de comparsas y carrozas, que reunieron ayer en el centro de la ciudad a más de 37.000 personas. Que era un año de récord ya se sabía, y es que el desfile contó con más de 1.249 participantes. En total, 27 comparsas y catorce carrozas que animaron la tarde de los coruñeses con su humor, bailes y música.



El dios Momo puede estar tranquilo, y es que la fiesta no defraudó a ninguno de los allí presentes. Desde San Andrés hasta María Pita, pasando por el Cantón Grande y la avenida de la Marina, las comparsas ofrecieron un derroche de originalidad, donde no faltó una recreación de la Feria de Abril, la exposición de Steven Meisel, un espectáculo de Bollywood o la mismísima Tina Turner.



La comparsa Os poster roubados de Meisel ganó el primer premio del concurso de comparsas en la categoría de vestuario, coreografía y originalidad. El segundo premio fue para Los infieles y el tercero para Troula dos reloxos. Los infieles se llevó la modalidad de carroza, seguido de Bribesly Hills y Troula dos reloxos. La alcaldesa, Inés Rey, trasladó su enhorabuena a todos los participantes por las propuestas “y a todos los coruñeses que hacen grande este Entroido”.



Las comparsas Los increíbles del hogar, Donaire no mar, Os poster roubados de Meisel, Carrusel, El justiciero tiene cuerda para rato, A poza da parrula, Casamos!, Bolivia pachá, Kilomberos de Monte Alto, Amigos da Xoldra y Vaia pezas mostraron sus diseños y puesta en escena este año. Se sumaron con su carroza Festarrachada, Pantaleón, A feira de abril de Bribes, Troula dos reloxos, Monte Alto a 100, Os Maracos, Tarde mal e arrastro, Esta rumba non aspira, Bribesly Hills, Los infieles y Os subterráneos. Las comparsas Como Cabras y Morenada Bolivia sin Fronteras participaron en el desfile pero no en el concurso. El grupo Farra Fanfarra actuó en María Pita antes de la entrega de premios.



Concierto

Ver María Pita llena, a rebosar, convertida en una fiesta y con la ciudad saltando para celebrar no es una exclusividad del mes de agosto, como pudieron comprobar Sidonie en la primera de las dos macrodescargas programadas para el Entroido. El trío catalán repasó sus grandes temas y evidenció, con el cariño del público, el porqué de su peso en la historia del indie patrio. Si ya de por sí tiene capacidad de atracción, era el día y el momento idóneo para la ecuación.



No resulta extraño y demasiado poco frecuente ver a los miembros de la banda en la ciudad, toda vez que Axel Pi es un habitual como DJ invitado en los sábados de la Sala INN, en la zona del puerto, como sucedió hasta en tres ocasiones en los últimos tres meses.

Va por barrios

También de alguna manera como en las fiestas de María Pita del mes de agosto el Ayuntamiento quiso que la procesión fuera por barrios, en el sentido más estricto de la expresión. El pasado viernes comenzaron las actividades en los centros cívicos que se programan con motivo del Entroido, y no será hasta el final de las celebraciones cuando se detenga.



Os Mallos, Eirís, Labañou y Monelos toman la alternativa en sus centros cívicos, mientras que Visma, Sagrada Familia, Feáns, Santa Margarita y Elviña dieron inicio a los talleres de máscaras de peliqueiros. Este mediodía la calle Sagrada Familia contará con juegos populares, animación y talleres.

El carnaval y sus actividades en los centros cívicos están contando con una respuesta masiva de los niños y sus progenitores, hasta el punto que las acreditaciones, que no entradas, vuelan en tiempo récord. Eso produjo situaciones como la del barrio de Novo Mesoiro, que provocaron el traslado al polideportivo por motivos de aforo. Santa Lucía, Pescadores y A Silva tuvieron su yincana particular.

Culleredo y Abegondo

También en el área metropolitana celebraron con entusiasmo el Sábado de Entroido. En casi todos los municipios, los niños se convirtieron en estrellas de la mano de actividades de animación, concursos y mucha diversión, como la exhibida en O Burgo, donde el Ayuntamiento Culleredo instaló una enorme carpa, y como la que este domingo inundará también los centros sociales municipales de Castelo, Celas, Ledoño, Orro, Sésamo y Sueiro.



Después de dos años, los abegondeses volverán a vivir esta tarde su Gran Festa de Entroido. Desde las 17.00 horas en el polideportivo municipal con la previsión de cientos de asistentes, desfile de disfraces, mucho entusiasmo y música a cargo de Carlos Manteiga. La mayoría de ayuntamientos del área metropolitana de la ciudad han reservado sus mejores ‘troulas’ para este martes, así como para el ya tradicional Entroido Pequeno, fiesta grande en Cambre y Sada el fin de semana después.