La Delegación del Gobierno advierte del caos que genera la llegada descontrolada de refugiados

Desde la Delegación del Gobierno se lanzó un aviso ayer a todas aquellas personas y entidades que por iniciativa propia viajan hasta la frontera con Ucrania para traer refugiados. Tras la primera reunión de coordinación entre las entidades que están ocupándose de la crisis de refugiados, el portavoz de Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem), Daniel Bóveda, advirtió del caos que genera que acudan refugiados sin ningún control. “Moitas veces nos enteramos pola prensa”.



“Tenemos que facer un análise para dar unha resposta coordinada porque estamos a duplicar esforzos”, expresó Bóveda. Desde la Delegación del Gobierno se ha articulado unja colaboración con las entidades locales y dar garantías a los recién llegados, como el derecho a la protección social e internacional. “Está a dificultar moito o traballo as iniciativas individuais”. No solo para conocer las dificultades de estas refugiadas (casi todas son madres con niños). Habrá una comunicación permanente a través de canales informáticos, pero también en reuniones presenciales. Solo Accem atendió a 140 personas en Galicia y en A Coruña, 25 personas, aunque hay otros 25 de particulares, que han llamado para conocer el procedimiento jurídico por el cual recibir el estatus de refugiado.



Bóveda recuerda que tanto organismos como Accem como el propio Estado llevan trabajando con refugiados desde hace décadas, dado que España es parte de la frontera sur de Europa. “Estamos intentado articular estas casuísticas que están dando. Hai persoas que veñen con una diversidade funcional, con unha situación de violencia de xénero...”. Algunos necesitarán asistenia psicológica El portavoz de Accem llama a la calma: “Os concellos a través do 010 están canalizando esta solidaridade, pero ten que vir de persoas que poidan e saiban”. Hay otras formas de colaborar: por ejemplo, donar fondos.





Duplicación





Alberto Varela Paz, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) insistió: “Se está notando a duplicación de pérdida de postos porque moita xente que ven por causas non oficiais chama a todas as portas, e hai entidades que están traballando para a mesma familia. É unha perda de tempos e recursos que non nos podemos permitir. A institucións temos que traballar a longo prazo”.



Lo idóneo sería que entraran por los cauces oficiales, por los centros de refugiados. Por su parte el delegado del Gobierno, José Miñones, aseguró que todos los implicados se mantendrán informados entre sí. En la reunión también estuvieron representantes de ADIF, AENA y de la Xunta (por los autobuses). “Este comité vai a xestionar toda a formación de forma oficial e a canaización dos recursos que temos”, anunció el delegado.













El Banco de Alimentos Rías Altas envía una caravana a Polonia para evacuar a ucranianos El Banco de Alimentos Rías Altas organizó una caravana que partió en la mañana de ayer a la frontera de Polonia con Ucrania, cinco furgonetas cargadas con alimentos y otros productos de primera necesidad. La institución había organizado una campaña de recogida de alimentos específica para este país del Este, que sufre una invasión por parte de Rusia. Entre los productos que transportan en los cinco furgonetas se incluyen, además de alimentos no perecederos, varias cajas de leche infantil (en polvo), así como material sanitario y de primeros auxilios



El viaje hacia Ucrania durará toda la semana, y a la vuela regresarán con dos docenas de refugiados. Se trata de una operación parecida a la que ya realizaron los bomberos y policías locales la semana pasada, y que culminó con la llegada de tres vehículos con 26 ucranianos a bordo. Sin embargo, desde Accem señalan que no tenían ninguna noticia de esta iniciativa solidaria, lo que es un problema a la hora de coordinar estos esfuerzos humanitarios. La iniciativa privada solidaria está demostrando ser más importante de lo que todos esperaban.