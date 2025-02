David Bustamante llega al Palacio de la Ópera con su "Tour Inédito"

David Bustamante es de esos artistas con varios nacimientos a sus espaldas. Como poco, en su caso se puede hablar de al menos tres. El primero fue el 25 de marzo de 1982, cuando llegó al mundo en su San Vicente de la Barquera natal, localidad cántabra que con el tiempo pondría en el mapa para casi toda España y medio mundo. El segundo sería el 22 de octubre de 2001. Aquel día arrancó sus emisiones en televisión la primera edición del programa Operación Triunfo, la plataforma que le catapultó a la fama y a partir de la que, a base de trabajo, conciertos y más trabajo, llegaría a tener una carrera discográfica formada hasta ahora por diez discos propios más uno de versiones de sus grandes éxitos regrabados. En este tiempo ha conseguido cuatro millones de seguidores en sus redes sociales y un nivel de reconocimiento entre el público español de más del 97%, lo que le convierte en uno de los personajes más solicitados por marcas de todos los sectores y programas de televisión.

Pero hay un tercer nacimiento de Bustamante, y que quizá no se veía venir: el 25 de octubre de 2024, fecha elegida para el lanzamiento de su nuevo disco, "Inédito". Ninguna canción se titula así pero define a la perfección el cambio de rumbo que toma su carrera: firma todas las canciones que componen este trabajo, la mayor parte de ellas en solitario, y reparte a la par entre sus hombros como nunca sus labores como autor e intérprete. “Este trabajo lo siento como un volver a empezar. Me siento pleno, realizado. Es como si ahora estuviera en el ecuador de mi carrera y hubiese conocido a una nueva persona, que se llama igual que yo”, reconoce. Con este disco en la mano llega ahora a la ciudad de A Coruña, donde recalará si gira "Tour Inédito" el domingo 2 de marzo en el Palacio de la Ópera, con las últimas entradas ya a la venta.

No nació ayer esta faceta de Bustamante como autor. En su segundo disco Así soy yo, que llegó en 2003, comenzó a curiosear. Poco a poco fue lanzándose, algunas veces en solitario y la mayoría colaborando con otros autores. “Llevo años escribiendo pero nunca he llegado al estudio con los temas hechos, como ahora. Todos han nacido bien con la guitarra o con el piano, en el sótano de mi casa. La inquietud siempre estuvo ahí, pero nunca tuve ansiedad ni la necesidad de enseñarlo de esta manera. Desde que empecé, yo anhelaba cantar. Pero ahora también tengo cosas qué decir”, argumenta el artista, con 42 años y una carrera que abarca más de dos décadas.

Su familia y amigos como Pablo López o Antonio Orozco le animaban a dar el paso, conscientes del valor que tenía lo compuesto. Pero faltaba el paso final: atreverse. Eso ocurrió el día que llegó al estudio y su productor, Pablo Cebrián, le dijo que estaba dispuesto a escuchar aquellas maquetas, pero sólo entrarían en el disco las mejores, las que fueran soberbias. Y lo que pasó no lo vio venir: todo este disco Inédito está firmado por Bustamante, ya sea en solitario o rematado por colaboradores como Rafa Vergara, Juanfran Parra o el propio Cebrián, entre otros.

En esta decena de temas están las verdaderas influencias pop de la vida de Bustamante adquiridas en su juventud, desarrolladas en su madurez y creadas en pleno auge para el género de este primer cuarto de siglo: pop desde las entrañas, con letras inspiradoras e inspiradas en su gente, su entorno o él mismo. Eso sí, de una manera siempre luminosa, y cantadas como otros estilos más urbanos no permiten en una voz como la de Bustamante: limpia y llena de vida como sus letras, escritas como un desahogo de luminosidad durante una etapa tan oscura como la pandemia.

“Cuando había descubierto que me gusta escribir, me enfoqué en lo técnico: el verso, la prosa, la métrica… no te voy a decir que se me caían los estribillos de las manos porque estuve mucho tiempo buscándome… hasta que me encontré”, dice.

Lo dice alguien que canta al amor como nadie, con una dilatada, consolidada y fructífera trayectoria musical que aglutina 19 discos de platino, varios discos de oro y más de 1.000 conciertos, siendo uno de los artistas más importantes del país.

No hay mejor manera de descubrir el momento vital de Bustamante tras 23 años de carrera que escuchando este disco, porque se abre en canal: habla del amor infantil, escribe al amor de su vida, las relaciones tóxicas, el sexo o el desamor, como hace en lo que considera la balada de su vida, “Calma”. “Por eso se titula Inédito, porque hay una versión nueva de mí y se ha ido gestando a fuego lento, sin prisa”, cuenta. Además de las horas, no han faltado la baterías y los violines para construir ese pop adulto cara al público que le ha seguido siempre y al que “No soy un Superman” ya no le representa aunque forme parte, y con orgullo, de su vida.

“Creo que soy incapaz de volver a trabajar como antes, ni en la forma ni en el fondo. Llegué a creer que estaba peleado con los instrumentos… y ahora he cogido casi todo con la guitarra. Cuando con ella o con el piano sientes que a la canción no le hace falta nada más… por ahí está el buen camino”, piensa. Pero como se reconoce puntilloso a la hora de componer, le ha dado mil y una vueltas para saber cuál era el recorrido de cada una. “Primero le perdí el miedo a mis propias ideas, a ver las cosas nacer. No ha sido un camino sencillo. Pero aquí está, y ya sólo me queda levantarme cada día a celebrarlo”. En su caso, de gira: cada concierto será un festejo. Quién sabe si otro nacimiento más de Bustamante está a la vuelta de la esquina y pueda ser desde A Coruña.