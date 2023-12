Daniel Nieto | “Para hacer un órgano es necesario juntar la velocidad de impresión con la mayor resolución”

La Universidad de A Coruña se encuentra en un momento de cambios, y uno de los más recientes es la entrada de Daniel Nieto. Este profesor gallego de Biofabricación para Medicina Regenerativa en el Instituto MERLN de la Facultad de Salud, Medicina y Ciencias da Vida de la Universidad de Maastricht acaba de obtener la Consolidator Grant. Esta ayuda del Consejo Europeo de Investigación (ERC), dota con dos millones de euros a su proyecto, que propone una nueva forma de bioimpresión de tejido para órganos artificiales.

¿Cómo nació la colaboración que mantiene con la UDC?



Soy de Trazo, cerca de Santiago. Estuve durante el doctorado en Galicia, pero cuando se acabó la beca no hubo opción de estabilizarse. Me ofrecieron un trabajo de profesor en Holanda y me fui, pero siempre con la idea de volver y desarrollar el trabajo que hacía en Galicia. En su momento hablé con gente de A Coruña y me propusieron pedir una beca europea con ellos. Me dije que era una buena oportunidad para traer mi linea de Investigación a Galicia.



¿Cómo es posible la impresión de un órgano?



La diferencia con las otras impresoras 3D es que llevan biotinta, un material biocompatible en el que pueden mantenerse las células que coges del cuerpo humano. La parte más complicada es que estén vivas después de depositarlas. Luego tienes que empezar a construir capa a capa para generar un sistema tridimensional. Tuvo un momento bastante importante hace diez años, pero ahora hay una barrera.

¿Cuál es esta barrera?



Un órgano necesita una red vascular que lleve los nutrientes y la sangre para que las células puedan vivir. La barrera son dos cosas. El primero es la resolución. Los sistemas actuales de impresión no alcanzan la complejidad del órgano. Hoy en día están en torno a las 100 o 50 micras, y necesitamos bajar a las diez o tres micras. Otro problema es el poder bioimprimir diferentes tipos celulares en un mismo tejido para poder replicar la complejidad de un órgano. La tecnología de laboratorio hace cosas más precisas, pero se necesita mucho tiempo y las células sufren durante el proceso de impresión.

Usted plantea una manera de superar estas dificultades bastante original . ¿En qué consiste?



Lo que propuse fue una tecnología basada en pinzas ópticas, que consisten un haz láser que captura, mueve y fija la partícula. Así se supera el componente mecánico que supone una aguja, que puede producir daños, pero esta luz no. Lo siguiente a tener en cuenta es que usamos un sistema de automatización que permite capturar múltiples células juntas Para validar la teoría, propuse imprimir un órgano linfático, que tiene unos cinco milímetros de diámetro. Para hacer un órgano es necesario juntar la velocidad de impresión con la mayor resolución; de lo contrario, no es viable.

Todo el proceso parece sumamente complejo ¿Se han planteado utilizar Inteligencia Artificial (IA) para facilitar el desarrollo?



Estamos en una parte de laboratorio en la que todavía no necesitamos ese tipo de enfoque porque vamos a tener control sobre el proceso. Hemos pensado generar un entorno virtual en la última fase que permita interaccionar con el sistema de impresión. Consideramos la IA para fases muy posteriores con órganos más grandes, que poseen muchos sistemas celulares.

Pero ¿Qué diferencia existe entre su proyecto y otros órganos bioimpresos?



En el tema de bioimpresión hay una parte mercadotécnica en que la que se dice: “Vamos a hacer un órgano completo”, pero esto todavía está bastante lejos porque tiene que ser funcional. Antes de nada, necesitamos replicar la microvasculatura. De hecho, elegí un órgano muy básico, un nódulo linfático, porque es pequeño y algo factible de conseguir.

¿Cuánto durará este proyecto?



En principio, el plan de desarrollo es a cinco años. Me planteé el proyecto en base a superar un obstáculo muy concreto que tiene unos hitos muy bien definidos y en base a modelos de proyecto de la Unión Europea. El comité evaluador de las ERC Consolidator son expertos que han analizado la viabilidad de cada parte.