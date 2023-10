Daniel Díaz | “La inspiración me suele venir en la ducha”

Daniel Díaz Rivas (Os Castros, A Coruña, 1998) estudió en el instituto Monte das Moas y en el colegio Sal-Lence. es un graduado en Física por la Universidad de Santiago que está haciendo su segundo años de doctorado en la Universidad de Lund, (Suecia), en el mismo laboratorio que Anne L’Huillier, Premio Nobel de física 2023. Díaz se centra en el estudio de la óptica ultrarrápida.



¿Eso qué quiere decir?

Que genero impulsos láser muy cortos. Trato de medirlos, y de desarrollar técnicas para saber cómo de cortos son.



¿Para qué?

Si concentras el impulso, concentras la energía. Necesitas conocer cómo de corto es para saber la potencia y la intensidad.

Quiero decir ¿Qué aplicaciones prácticas podría tener?

Se puede utilizar para la fusión nuclear, o para la cirugía refractiva, porque así se puede usar el láser sin afectar a grandes áreas.

Así que usted no es un físico teórico sino experimental. En ‘The Bing Bang Theory’ usted no sería Sheldon sino el otro....

Leonard. Sí, aunque él también tiene bastante de físico teórico. Yo soy muy experimental. Mi jornada, de lunes a viernes, consiste en manipular láseres, pero también tengo que trabajar con el ordenador para planear los experimentos.

¿Qué parte le gusta menos?

Tengo que hablar con empresas para encargar las piezas que necesito para los experimentos y darles las especificaciones. Se pierde un montón de tiempo. El resto estoy con el experimento o pensando.

¿Cómo se inspira? Supongo que no espera a que le caiga una manzana o a meterse en la bañera para tener una idea.

La verdad es que la inspiración me suele venir en la ducha.

También vale ¿Y está progresando en su investigación?

En mi caso, creo que sí. Tengo compañeros que van más despacio, pero yo estoy un poco al principio de la línea.

¿A qué se refiere?

La gente que trabaja con láser para medir electrones, si no funciona correctamente, se frustra, porque no puede tomar datos. A mí me da igual si funciona mal, porque yo trabajo en cómo medir sus impulsos.

Si todo se tuerce, siempre puede usarlo para amenazar al mundo.

No tengo claro que puedas volar el mundo con un láser.

¿Cómo es eso de trabajar con una premio Nobel?

Es muy accesible y sigue siéndolo. Aunque ahora la veo menos por toda la atención mediática que recibe.

¿Tiene el apoyo que necesita?

Depende mucho de la financiación y aquí sí que funciona.

Ya, pero ¿y la comida?

Mucho peor que la gallega.