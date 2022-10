Cultura afea al Gobierno de A Coruña que no acuda a la vía judicial para reclamar la Casa Cornide

El titular de la Consellería de Cultura, Román Rodríguez, afeó al Ayuntamiento de A Coruña que aún no haya acudido a la vía judicial para reclamar la Casa Cornide, también en manos de los Franco.



En ese proceso, según aseguró, contará con el compromiso de la Xunta. Además, en relación con este caso, el representante autonómico defendió que lka Xunta "xa asumiu a responsabilidade" de inciar el expediente para declaración de BIC de Cornide, por lo que "o grado de protección xa o ten" independientemente de cuándo se resuelva el trámite al completo.







Desde la Comisión pola Defensa do Común indicaron que, a iniciativa de su asociación y de otros colectivos de la ciudad y el área metropolitana, la Marea Atlántica, el BNG y la edil no adscrita Isabel Faraldo presentarán una moción del pleno de A Coruña instando (al Gobienro de Inés Rey) a presentar "a demanda xudicial para anular o título de propiedade de dito inmoble e para a súa incorporación ao patrimonio público municipal" y (a la Xunta) a concluir el expediente de declaración de la casa como BIC, así como declarar "non grata a presenza dos Franco na Coruña".