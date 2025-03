¿Cuánto costará el autobús urbano de A Coruña hasta mitad de año?

El concejal de Economía y Planificación de A Coruña, y portavoz municipal, José Manuel Lage, informó este miércoles de que el Ayuntamiento mantendrá las tarifas bonificadas en el servicio de transporte urbano en este primer semestre del año, medida aprobada en la Junta de Gobierno Local de este 5 de marzo.

Lage recordó que ya a finales de diciembre se aprobó la ampliación de la medida hasta el 30 de junio de 2025, después de que el Gobierno estatal diese luz verde a una prórroga de sus ayudas al transporte. “Isto supón que o Estado se siga facendo cargo do 30% da bonificación, mentres que o Concello sufraga o 20% restante”, apuntó Lage.

De esta manera, los precios de los viajes para los usuarios de la Tarjeta Millenium serán:

Tarifa general 0,38 euros Tarifa social 0,12 euros Tarifa universitaria 0,15 euros



“Non nos cansaremos de lembrar que a Xunta tamén podía facer achegas para contribuír ao fomento do transporte público urbano da Coruña, mais descartou esta posibilidade, polo que entendemos que o Goberno galego non aposta por fomentar a mobilidade sostible na nosa cidade. Nós, si. E así o estamos a facer desde xaneiro de 2023, mantendo as tarifas bonificadas e descartando, por exemplo, a súa suba para este ano”, indicó Lage.