Cristina Oñoro | “Descubrir la vida de las mujeres en diferentes momentos de la historia es mi género”

Cristina Oñoro presentó ayer en Moito Conto su nuevo libro, ‘En el jardín de las americanas’, una obra transatlántica que bucea en los vínculos de entidades como el Instituto Internacional de Alice Gulick y la Residencia de Señoritas de María de Maeztu, ambas pilares para el acceso de la mujer a la universidad.



Oñoro llegó hasta la figura de Gulick escribiendo su anterior libro, ‘Las que faltaban’. “Trabajando sobre el mundo de la Residencia de Señoritas, que es la hermana gemela femenina de donde estudiaron Lorca, Dalí, Buñuel... y que conserva un archivo de casi 30.000 documentos. Investigando sobre Marie Curie, que se alojó allí y tuvo relación con María de Maeztu, descubrí esta historia y esta amistad que había existido entre la Residencia y ese grupo de educadoras que había llegado a España a finales del XIX”, comenta. Ahí apareció Gulick, “un personaje de novela” al que decidió dedicar la primera parte de este ensayo narrativo.



Aunque no era el leitmotiv del libro, éste se acaba convirtiendo también en una oda a los archivos. “Es la primera vez que trabajo en archivos, es curioso porque acabé en el de Harvard, Cambridge... grandes instituciones”, apunta sobre los lugares donde descubrió documentos ajenos al libro, pero igualmente interesantes, como los diarios de Sylvia Plath o una carta de Jane Austen a su hermana Cassandra. “No tenía que ver con mi libro, pero me pareció asombroso la voluntad de acceso que hay”, apunta Oñoro con una sonrisa. “No solo me traían esos documentos originales, me animaban a abrirlos, tocarlos, que los documentos están ahí para que vayamos a visitarlos me parece muy bonito como reflexión”, añade la escritora.

Investigación

Oñoro recibió una beca Leonardo para poder llevar a cabo la investigación, la cual fue en “tiempo récord”, teniendo en cuenta que toda la documentación no era precisamente poca y que estaba diseminada por EEUU, Reino Unido y buena parte de España.



“Me ha llevado dos años, que es un tiempo breve, pero intenso, sobre todo por los viajes”, asegura la escritora, que pese a llevarse muchos descubrimientos por el camino, destaca que “rescatar la historia de Alice Gulick es lo más valioso que hace el libro, no es la primera obra que se le dedica, pero quizá no se había escrito un ensayo dirigido a un lector amplio, no especialista”.



Oñoro resalta que, pese a que desde 2015 se conoce más la historia de la Residencia de Señoritas, gracias a obras como ‘Las sinsombrero’, sigue siendo un tanto desconocida. “Creo que eran desconocidas por la misma razón que tantas aportaciones de la historia de las mujeres que han sido silenciadas o cortadas, es un caso más de esos olvidos”, añade. “Es muy clamoroso que hayamos estudiado a autores masculinos de segunda fila de la generación del 27 y que no hayamos estudiado, por lo menos mi generación, a una pintora como Maruja Mallo o a una filósofa como María Zambrano... la obra de estas mujeres era, en ocasiones, superior a la de los grandes nombres de intelectuales del momento”, apunta la escritora, que aguarda seguir esta línea en el futuro: “Descubrir la vida de las mujeres en diferentes momentos de la historia me parece que es mi género”.