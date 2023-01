Crece el número de policías nacionales pero se mantiene el de coches patrulla

En una ciudad que destaca por tener la tasa de criminalidad más alta de Galicia, la presencia de patrullas tranquiliza a los ciudadanos, y sirve para prevenir la delincuencia. Sin embargo, en los últimos años, el número de coches de la Nacional que patrullan la ciudad no ha dejado de reducirse. Ayer, durante un acto en el pazo de Mariñán, el delegado del Gobierno, José Miñones, señaló que, en los últimos cuatro años se han sumado 65 nuevos agentes, “é evidente que temos mais axentes é, polo tanto, máis axentes que están na rúa”. Sin embargo, los sindicatos policiales señalan que el número de patrullas no ha aumentado. Cuestionado al respecto, Miñones no pudo aclarar este punto.



En algunos momentos del año, coincidiendo con periodos vacacionales y/o fines de semana, la Policía Nacional llega a tener un solo coche patrulla. Hace diez años, un turno normal consistía en siete coches. A día de hoy, pueden llegar a tres. Miñones asegura que se ha hecho un esfuerzo para aumentar el número de agentes pero para los representantes sindicales, lo que ocurre es que la Jefatura Superior prefiere emplear los nuevos recursos humanos en promocionar vacantes para el funcionamiento interno de la comisaría, que cubrir los puestos más operativos que “redundan directamente en el servicio al ciudadano”.



Pero, más allá de la vigilancia diaria, la falta de efectivos también afecta a la Policía Judicial, los agentes que no patrullan pero investigan los delitos que se cometen en la ciudad. Actualmente, cada agente tiene que investigar unos 200 casos, lo que se traduce en que la acción policial cada vez es más lenta. Los datos provienen del sindicato Justicia Policial (Jupol),



Los sindicatos también echan la culpa a un Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT). En un comunicado conjunto, CEP, SPP, SUP y UFP, lo tachan de anticuado y señalan que no está adaptado a las necesidades de los nuevos grupos operativos.



No hay que olvidar que todo esto tiene lugar en un contexto de alza del crimen, que ya lleva varios años en esta dinámica. A este respecto, Miñones matiza que “es cierto que tenemos repuntes delictivos, pero Galicia está entre las seis comunidades de España más seguras. Si descartamos la parte de la ciberdelincuencia, estaríamos hablando de un aumento muchísimo menor, 14 puntos menos que la media estatal”.



Delitos violentos

Pero, aunque al Gobierno le gusta hacer hincapié en los delitos cibernéticos como causa del incremento de las cifras, puesto que no generan tanta alarma entre la población, también es verdad que los delitos violentos han aumentado de forma muy relevante en A Coruña. Los últimos datos oficiales incluyen los nueve primeros meses del año pasado, en la que han crecido los delitos violentos, como las lesiones e incluso los intentos de homicidio, que han sido trece, mientras que en Vigo han sido tres solamente.



Según el Ministerio de Interior, 9.817 hechos delictivos se denunciaron en los primeros nueve meses del año, casi cuarenta al día, lo que supone un incremento del 12,7% respecto a 2021. Los atracos

(robos con violencia) llegaron a los 193 en los primeros nueve meses del año. Es apenas un crecimiento del 2,7% con respecto al mismo período pero es que se trata de una cifra muy alta comparándola, por ejemplo, con los 144 que sufrió Vigo.