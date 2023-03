El covidauto abandona el barrio de O Ventorrillo. Tras meses pidiendo que esta estructura fuese retirada, los vecinos han visto este viernes sus deseos cumplidos. Cerca de las 12.30 horas un camión acudió a la calle de Francisco Miguel, en la parte trasera del centro de salud, para llevarse la instalación que permaneció tres años en este lugar. "Es más que la retirada de una caseta, es el fin de tres años de momentos tristes", aseguran desde la asociación de vecinos de O Ventorrillo.

Este fin de una época estuvo marcado en los últimos días por varios incidentes. Un camión de reparto se quedó encajado el pasado lunes en la caseta, rompiendo la lona lateral e impactando contra un turismo que estaba estacionado en el lugar. No hubo que lamentar heridos, ya que no había actividad programada en el covidauto, según indicó el Sergas. Los residentes del barrio no son los únicos que habían solicitado la retirada de la estructura.

Desde el sindicato CSIF de la Compañía de Tranvías demandaron hace un mes el desmontaje del covidauto al considera que entorpecía la circulación y que ya estaba en desuso. Desde el Sergas argumentaban esta semana que su retirada dependería de la evolución de la pandemia. A partir de hoy, los vecinos de O Ventorrillo podrán alejar de su memoria los peores momentos de la pandemia vividos a las puertas de su casa.