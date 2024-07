Los coruñeses toman las playas... por si es el último día del verano

El 17 de julio, pero para los coruñeses es como si el solsticio de verano fuese la pasada noche. Y es que el verano no es que no esté acompañando, es que poco menos que no está existiendo en A Coruña. Lluvia, nubosidad y frío está siendo la tónica general de este verano herculino. Por eso, en días como el de este miércoles los vecinos (y turistas) aprovechan y corren hacia las playas.

Uno de los comentarios más típicos en las últimas semanas en el entorno coruñés de la red social X (antes Twitter) pregunta: "¿Qué es esa bola amarilla en el cielo?". Eso es precisamente lo que pensaron los residentes en A Coruña este miércoles por la mañana cuando vieron que por fin había sol en el cielo y hacía calor. MeteoGalicia marcaba a las tres y media de la tarde una máxima de 23 grados en la estación de la Torre de Hércules, mientras que en la Aemet ya rozaba los 24 grados.

Esta previsto, según MeteoGalicia, que este miércoles sea el mejor día de la semana, ya que aunque los cielos se mantendrán con nubes y claros y soleados hasta el viernes, las máximas caerán el jueves a los 21 grados y para el viernes se espera que rocen los 23. El fin de semana vuelve a torcerse con el regreso de las lluvias, señala la predicción.