Dos coruñeses, becados por la Caixa para estudiar en el extranjero

“Para mí es como un sueño, pensaba que esto a mí no me iba a pasar y que solo ocurría en las películas”, así se expresa Laura Bermejo Abellán, recientemente becada por la Fundación la Caixa, al relatar cómo recibió la noticia de que había sido seleccionada para estudiar una beca de posgrado en el extranjero. Bermejo es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional entre España y Estados Unidos, país en el que estudiará un máster en Producción de Cine en UCLA (Universidad de California en Los Angeles), una de las mejores universidades del mundo.



“Yo ya había trabajado en producciones españolas, pero tuve la oportunidad de entrar en la industria del cine en Estados Unidos y eso significó para mí un salto de calidad y cuantitavo increíble”, explica Bermejo. ‘Barbie’, ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal’ ‘Fear the Walking Dead’, ‘Fast & Furious X’ o ‘Loki’ son algunas de las producciones en las que la coruñesa ha participado.



“Estuve trabajando sobre todo como asistente de producción, pero hubo un momento en el que me dije que quería seguir ascendiendo y no quedarme como asistente toda mi vida. Hablé con gente como yo que había emigrado y me recomendaron que lo mejor era hacer un máster, para aprender de los mejores profesionales”, continúa relatando Bermejo. Para lograr su objetivo, decidió presentarse a las becas de la Fundación la Caixa, al principio sin mucha esperanzas de lograrlo. “En la carta de motivación mi apuesta fue la búsqueda del lenguaje internacional de los seres humanos y del cine, que al final están muy vinculados. Me gustaría tener la visión académica y profesional del país en el que ha nacido el cine como industria, pero también aportar mi punto de vista como mujer y migrante y que sabe qué tipo de películas le conmueven”, señala. Tras pasar la entrevista (que preparó a conciencia con varios amigos y antiguos compañeros de trabajo) el pasado 31 de mayo le comunicaron que era una de las seleccionadas para disfrutar de la beca de la Caixa. “Aún lo estoy asimilando”, asegura.



Otro coruñés becado este año es el sadense Alfonso Sánchez Rodríguez, graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Vigo, que estudiará un máster sobre esta misma materia en la Technische Universiteit Delft, en los Países Bajos. Sánchez ha investigado las maniobras continuas de mantenimiento para órbitas lunares sumamente bajas y ha desarollado un propagador de órbitas lunares de alta precisión. También ha contribuido a proyectos de código abierto como SpiceyPy.