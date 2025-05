El coruñés Emilio deja boquiabiertos a David Bisbal y Lola Índigo en 'La Voz Kids'

Un chaval de barrio coruñés agitó anoche ‘La Voz Kids’ como pocas veces se ha visto. Ocurrió en la segunda noche de audiciones a ciegas. Emilio, que así se llama el joven prodigio, se clasificó por todo lo alto.



“Este tren solo pasa una vez”, decía Emilio, Emilito para todos en su casa, antes de salir a actuar. “Yo soy gallego, flamenco y gitano, y que sepan que también hay buenos flamencos en Galicia”, remarcaba este joven de 15 años de Labañou justo antes de revindicar su origen. “Los gitanos mayores de mi barrio siempre me decían: ‘Niño, cántate una letrilla'”, explicaba a la audiencia del programa de Antena 3.



A modo de presentación, eligió interpretar ‘Aroma de mujer’. Había practicado mucho el tema a la guitarra con su padre. Llevaba tres segundos cantando cuando se dieron la vuelta David Bisbal y Manuel Turizo. A los trece, lo hizo Lola Índigo. A los 21, Edurne. Ya tenía pleno y apenas había empezado. Entre bambalinas, su familia asistía emocionada a la actuación.

La familia de Emilio, con Eva González, durante la actuación del chaval / Atresplayer Premium



Entre los aplausos del público y las caras de asombro transcurrió la interpretación, que fue simplemente sublime. El propio artista, desatado por el duende, acabó entre lágrimas, como bien observó la presentadora, Eva González. “¡Dios mío!”, exclamó Lola Índigo al final del pase del coruñés. “¡Qué buena!”, fue la primera reacción de Manuel Turizo. “Te lo juro que he pensado mucho en ti, Manuel”, medió David Bisbal, mirando hacia Turizo. “¿Qué estará ahora pensando Manuel, que viene de Colombia, con nuestras raíces de aquí de nuestra tierra?”, preguntó en alto.

David Bisbal celebró por todo lo alto que Emilio lo eligiese como 'coach' / Atresplayer Premium



Empezó entonces la seducción por parte de los llamados ‘coaches’. “Me encantó, lo hiciste brutal, me encantaría que estuvieras conmigo en mi equipo. Me quito el sombrero. Muy bonito”, propuso Turizo. “¡Qué cosa tan bonita, te lo juro! Estaba ‘atravesá’ como una flecha, tu ‘quejío’, tu alma tan bonita… Lo que decías, lo que contabas. Y usaría mi súper bloqueo… Pero quiero que hagas lo que tú quieras, que cumplas tú su sueña y sea al 100% con quien tú eligas. No tiene precio lo que acabamos de vivir”, continuó Lola Índigo, que renunció así a un poder que le otorgan las reglas del programa. “Tienes aquí una joya”, le dijo Edurne mientras se señalaba la garganta. Cerró el turno Bisbal: “Cuando una canción te atraviesa, una voz te atraviesa... No solamente ha sido la voz. Han sido también tus posiciones de los acordes que has utilizado, que has improvisado de manera natural. Y son de esas voces ya hechas, porque ya has hecho el cambio de voz. Tienes una media voz impresionante como a mí me gusta de todos los flamencos”. “Te toca elegir con el corazón”, concluyó el almeriense. “Al principio estaba un poquillo nervioso, pero la verdad es que lo afronté bastante bien y canté como quería cantar”, se juzgó el protagonista.

David Bisbal explica a Emilio lo que sintió durante su actuación / Atresplayer Premium



Y Emilio eligió. “Es una decisión difícil”, dijo antes de quedarse con David Bisbal. El autor de ‘Ave María’ saltó como un resorte al escuchar su nombre y fue a abrazar al coruñés al escenario, pegando uno de sus famosos saltos. “Gracias por la oportunidad que me has dado. Estoy emocionado”, fue lo primero que dijo el maestro al alumno. “Tiene todo y todas las cualidades para destacar no solamente en el programa, sino cuando él decida empezar a trabajar su sueño”, añadió el almeriense.

David Bisbal invita a Emilio a abandonar el escenario / Atresplayer Premium



Mientras, Lola Índigo lamentaba haberlo perdido como pupilo, pero creía haber hecho lo correcto para el chaval: “Imagínate que lo bloqueo y se quiere ir con David… He tenido muchas tentaciones de usar mi súper bloqueo…”, reflexionaba.



Cuando ya abandonaba el escenario tras su gran triunfo, Bisbal paró al coruñés para darle una camiseta con la leyenda “Soy un máquina”. Lo es Emilio, que promete dar muchas noches de gloria a A Coruña en ‘La Voz Kids’.