El guitarra de 15 años de Labañou que concursa en ‘La Voz Kids’

En A Coruña hay más trasno que duende. Pero como todo, eso también va por parroquias. En la de Labañou, a orillas del Atlántico, se encuentra Emilio Barrul Jiménez, cuya actuación los coruñeses podrán disfrutar esta noche en el concurso en ‘La Voz Kids’, con solo quince años. Es un chico alto, pero parece pequeño en medio de aquel enorme escenario, parapetado tras su guitarra. Y tras su arte, claro. Reconoce que se sintió nervioso con todas las miradas de los jueces y los focos apuntándole. Nunca había vivido una experiencia semejante.



Explicar cómo llegó hasta allí es fácil. Él quiere ser músico profesional, así que le apetecía hacerlo desde hace tiempo, pero también tiene el apoyo de los suyos. “Mi familia me decía mucho que me apuntara–explica que esa idea siguió flotando durante un tiempo, cada vez que veía el programa de televisión–. Un día mi madre me dijo: ‘Venga, va, vamos a apuntarte’”. Lo intentó en dos ocasiones, porque en la primera no hubo suerte. “Cuando envié el formulario el año pasado, me dijeron que el plazo de inscripción estaba cerrado”.



Sin embargo, al año siguiente la producción del programa le llamó y le dijeron que estaban muy interesados en que se presentara. Obviamente, el joven de Labañou les había causado una buena impresión. Fue entonces cuando empezó su andadura: lo primero fue grabar varios videos que los responsables examinaron. Superada la primera criba, llegó en momento del casting.



En realidad, pasó por dos pruebas presenciales. Una en A Coruña, en el hotel Avenida. La otra en Madrid. Luego tuvo que hacer quizá lo más difícil: esperar. Barrul recuerda que sus padres fueron los primeros en enterarse y decidieron darle una sorpresa: “Me dijeron que bajara a celebrar el cumpleaños de mi primo y entonces aprovecharon para decirme que había entrado en las audiciones a ciegas”. La reacción del quinceañero fue de estupor. “Me quedé en blanco –asegura– Pero lo disfruté muchísimo, me alegré”.



Su cuñado le enseñó

Durante los días que precedieron al concurso, Barrul practicó sin descanso para estar listo. Nunca ha recibido una educación formal, pero lo lleva en la sangre. “Hace dos años y medio que toco la guitarra. Empecé a hacerlo por mi cuñado. Como a mí me gusta mucho cantar, le pedí que me enseñara. Luego fui haciendo lo que a mí me gustaba”, explica.



El quinceañero de Labañou escogió la canción que iba a interpretar ante el jurado de estrellas de la música. Se decidió por ‘Aroma de mujer’, del cantante valenciano Parrita. “Yo le tengo mucho cariño, tiene un gran significado y a mí me encanta”, confiesa.



Cuando llegó el momento, todos esos días de práctica se pusieron a prueba. “Era la primera vez que me subía a un escenario tan grande. Ya da impresión cuando se abren las puertas”, dice. Sintió, asegura, “una gran responsabilidad: “Me salió bien, pero podía haber dado más de mí. Pero hice lo que quise hacer, a pesar de los nervios”.



Después de esta experiencia, está aun más convencido si cabe de que su futuro es la guitarra. “Mi sueño es vivir de la música, es lo que realmente quiero”, dice, tajante. Sabe que es un oficio duro, que requiere mucho esfuerzo y mucha práctica, pero no se plantea otro camino, este es tan recto como el mástil de la guitarra que templa.