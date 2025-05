El coruñés Carlos Ares se mete en 'La boca del lobo' con su segundo álbum

El cantautor coruñés Carlos Ares ha lanzado su segundo álbum 'La boca del lobo' por plataformas digitales y verá la luz en directo, por primera vez, el día 30 de mayo en el festival madrileño de Tomavistas.



El artista no solo compone música, sino que la piensa, la siente y la elabora artesanalmente desafiando los estilos musicales actuales, ya que surge de una combinación de varios géneros. Esta distinción aporta a su música una nota de originalidad que atrae a su público.



"Si tuviera un lienzo en blanco para representar qué significa la música para mí, lo dejaría en blanco", ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press. Con esta respuesta ha manifestado que, para el artista, la música es un "espacio infinito" que deja un terreno libre para que el artista pueda divertirse, experimentar y evolucionar.



El mar, la gente y el verde de Galicia late en sus canciones y, sin buscarla, se cuela entre los versos y melodías del artista, que aunque ha asegurado que no es intencionado, sus raíces gallegas están en él "inevitablemente".



Y así lo ha demostrado en canciones como 'Autóctono', una oda a su tierra que combina la esencia de los gallegos con los ventosos paisajes verdes y fríos.



A la pregunta de a qué género corresponden sus sonidos, la respuesta de Ares ha sido clara, pues "siempre" ha tratado de desvincularla de cualquier tipo de moda, movimiento o género, "aunque bebe de muchos".



La música ha estado presente en la vida del artista desde su niñez. Su madre, aunque no ejerció durante mucho tiempo como profesora de música, fue quien despertó su espíritu musical.



"Me apuntaron a clases de piano con solo tres años porque pensaban que tocar un instrumento me haría una persona más sensible. Desde entonces, siempre estuve ligado a algún instrumento, primero el piano, luego la guitarra", ha explicado el joven artista.



Su carrera vivió un punto de inflexión cuando fue consciente de que podía crear su propia música. "Cuando descubrí que cantar, escribir y componer me hacían feliz, entendí que ese era el camino que quería seguir y cuando confié en mí, decidí convertirlo en mi proyecto de vida", ha asegurado.



Con la calma que transmite, Ares lanzó su primer álbum bajo el nombre de 'Peregrino', que fue bien recibido por la prensa especializada y por el público y que, además, ha sido galardonado en los premios MIN al 'Mejor álbum de Pop'.



"Subirme a un escenario me imponía respeto" y necesitaba una propuesta que tuviera sentido de verdad, ha recordado. Gracias al restultado y al buen acogimiento de su álbum, Ares llegó a la conclusión de que tomarse "su tiempo" había sido la "mejor" decisión.



Su nuevo trabajo 'La boca del lobo' llega para complementar 'Peregrino' y como una declaración de intenciones puesto que Ares expone su lado más personal y reivindicativo. Ejemplo de ello es el tema del egocentrismo, con el que ha tratado de recordar que ni él "ni nadie es tan importante, ni con el paso del tiempo nada va a perdurar, ni a tener tanta relevancia".



"Es una especie de cura de humildad y un trabajo sobre mi propio ego que me parece que es necesario para vivir en paz", ha añadido.



El artista ha sido libre para crear este disco y ha asegurado habérselo pasado "muy bien" realizándolo, y eso espera de su público, al que ha animado a dejar a un lado las expectativas para conectar con las canciones honestas basadas en los temas que el artista necesitaba escribir.



Sobre la puesta en escena, Ares ha apostado por la "naturalidad" y ha adelantado que en sus conciertos primará, siendo el centro del espectáculo, las canciones, la conexión como músicos e intérpretes y la energía que "ya de manera natural desprendía la banda".



COMPONER PARA OTROS

Además de construir su propia carrera, Ares ha trabajado como productor y compositor para artistas como Marc Seguí, Paula Cendejas o Luna Ki. Por lo que escribir para otros artistas le supone un ejercicio complejo porque tiene que "pensar diferente, diseñar melodías distintas, proponer palabras o utilizar una jerga acorde a la jerga y a la personalidad de ese artista".



REFERENTES MUSICALES

A lo largo de los años, Ares ha tenido la suerte de trabajar con artistas que siempre ha admirado. Uno de ellos es Vic Mirallas, con quien ya ha compartido canciones y con quien espera colaborar aún más en el futuro. "Es un músico increíble, un artista completísimo, que me inspira mucho y me encantaría hacer algo más grande con él, quizás un álbum conjunto", ha sugerido.



LA INDUSTRIA MUSICAL

El cantautor coruñés conoce y ha sufrido la industria musical asegurando que "no lo pone fácil" aunque reconoce haber tenido suerte con sus compañeros, a la vez que su entorno ha sido "amable".



El arte se basa en emociones, en algo abstracto, pero la industria en "números, cifras e intereses" y es difícil convivir con eso sin que afecte.



"Es un juego en el que hay una serie de reglas y si tú quieres jugar, puedes resistirte todo lo que quieras o puedes adaptarte en la medida de lo posible sin llegar a desvirtuar demasiado tu proyecto, pero algo siempre hay que adaptarse", ha explicado.



Su consejo para los que quieran dedicarse a este mundo musical es tener paciencia y fidelidad al arte, ya que el arte auténtico "se abre paso, aunque cueste".



Sobre las redes sociales, su postura también es clara, puesto que no se considera creador de contenido y huye de alimentar algoritmos.



"Cuando estoy activo en Instagram es porque hay una propuesta artística detrás, me ha costado crecer en redes", pero hoy esa apuesta se le valora.



FESTIVALES ESPAÑOLES CONTROLADOS POR KKR

Sobre la polémica que ha suscitado la compra de la empresa Superstruct Entertainment por parte del fondo proisraelí KKR, según las informaciones publicadas por 'El Salto', Ares ha expresado que "no le parece bien", pero que al mismo tiempo "no entra dentro de su jurisdicción".



"Yo me dedico a tocar y a hacer arte. Voy a donde me llaman, en este caso, y confío en que mi equipo siempre va a velar por ponerme en los lugares adecuados, en los momentos adecuados", ha señalado.

En referencia a los festivales señalados, en los que el cantante participará, ha asegurado que su "contribución va a ser positiva, independientemente, de lo que haya detrás".



Sin tiempo que perder, Ares ya está metido de lleno en su tercer álbum que podría decirse que ya está "casi" terminado y el cual ha asegurado que es "su verdadero lienzo en blanco". Mientras tanto, los escenarios lo esperan y su público, también, en los próximos festivales.