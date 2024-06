Carlos Ares | “Mis padres creían que la música me convertiría en una persona sensible”

El coruñes Carlos Ares ha traído un soplo de aire fresco a la escena musical española con su álbum debut, ‘Peregrino’, publicado hace escasos meses. Su combinación ecléctica de folk, indie, pop y electrónica lo clasifica entre lo inclasificable, lo heterogéneo, lo novedoso, sobre todo porque su propuesta navega entre la tradición y la modernidad de un modo que no es habitual ver (o más bien escuchar) en el panorama musical actual. Más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify confirman que el fenómeno ha cautivado por su frescura e innovación.



“He querido subirme a los escenarios todo lo posible este año y, la verdad, es que no hacen más que salirnos propuestas de conciertos y estamos teniendo bastante asistencia de público”, señala Ares.

“Además, para un disco que se acaba de publicar es una sorpresa muy bonita y lo vivo con mucha emoción”. El coruñés debutó este año en el Son do Camiño, en Santiago de Compostela, su “primer festival grande”. “Para nosotros fue un lujo subirnos a un escenario tan grande y con más medios de los que solemos contar habitualmente. Ha sido una gran oportunidad para dar a conocer nuestro proyecto”, señala el artista.



Ares considera que la clave del éxito de ‘Peregrino’ se debe a la conjunción entre “el mundo de la canción de antes, donde se trabajaban mucho las letras” y el “mundo de la música actual, en el que los códigos, la estética y la imagen son más modernos”. “Creo que el proyecto puede gustarle tanto a gente que escuche música de hace varias décadas como a los que busquen algo más actual”, reitera el cantante y compositor.

Y es que Ares viene de un ambiente en el que “se escuchaba mucha música y muchos estilos”. “Mis padres creían que la música me iba a convertir en una persona sensible y desde niño quisieron que me aficionara a todo tipo de música, desde la clásica hasta el rock and roll, rythm and blues, baladas, reggae o música latina. Creo que me ha servido para saber qué tipo de artista quiero ser”. Estas diversas influencias son las que se pueden apreciar en ‘Peregrino’ y, con toda probabilidad, en su futuro segundo disco de estudio, ahora en desarrollo, que “será una continuación del anterior”. “Siento que he dado con una identidad y me gustaría que todavía fuera más longeva", concluye Ares.