El coruñés Ángel de la Cruz cierra el círculo de la claustrofobia con 'La silla'

Año 1996: Ángel de la Cruz estrena su corto 'Paranoia digital'; su protagonista, Pedro Alonso, posteriormente reconocido mundialmente por su papel de Berlín en 'La casa de papel'; su argumento, un hombre se queda encerrado en un cajero automático inteligente. Año 2025: Ángel de la Cruz está a punto de iniciar el rodaje de 'La silla'; su protagonista, Jaime Lorente, reconocido mundialmente por su papel de Denver en 'La casa de papel'; su argumento, un escritor se queda solo, atado y amordazado a una silla. "Mi primer corto tiene mucho que ver con esta película", certifica el coruñés y multipremiado director y guionista Ángel de la Cruz, descansando unas últimas horas antes de empezar este lunes, 2 de junio, con el rodaje de 'La silla'. Será, de alguna manera, la forma de cerrar el círculo de la claustrofobia casi treinta años después.

"Era también un poco de thriller y suspense. Y ese miedo y sensación de claustrofobia tiene que ver mucho con 'La silla", asegura. La nueva película del ganador de tres premios Goya (dos por 'Arrugas', a mejor guion adaptada y mejor película de animación, y otro por mejor film animado por 'El sueño de una noche de San Juan') inicia junio con sus cinco semanas de rodaje previstas con Canarias como localización principal, junto a Madrid. Producida por José Montero (Ézaro Films) y Frank Ariza (AF Films) espera llegar ya montada en otoño al mercado paralelo del festival de Venecia, tras pasar también por el de Cannes. Habrá también espacio en el metraje para A Coruña. "Yo siempre barriendo un poquito para aquí", afirma Ángel de la Cruz, que explica que parecerá que la casa protagonista es de la zona: "Hay varios coches que aparecen y se ve que entramos en A Coruña".

Lo que el espectador encontrará en 'La silla' tiene poco que ver con anteriores trabajos de Ángel de la Cruz, que esta vez cambia de registro. "Realmente había empezado con la comedia. La última película que hice fue más bien un drama, aunque también tenía una parte de comedia, digamos que era una dramedia. Pero yo siempre he sido aficionado al cine así de género thriller, por ejemplo, de los clásicos de Hitchcock y cosas así. Cuando leí la novela de David Jasso, pensé qué buena película habéis hecho. Le fui dando vueltas y al final salió un guion que espero que mantenga en tensión al espectador sin poder levantarse de la silla", comenta el cineasta.

Porque la historia de 'La silla' es la adaptación de las novelas del escritor zaragozano, que narra cómo un autor de novelas de terror que se ha hecho muy famoso con sus primer libro se compra una casa en las afueras de la ciudad, en la que vive con su mujer y con un bebé de quince meses. La trama comienza cuando escribiendo su segundo libro, el escritor, interpretado por Jaime Lorente, le pide a su mujer que lo ate a una silla para saber cómo se siente uno de sus personajes, que está secuestrado. Después de rogarle a la esposa que lo haga, esta al final consiente y lo ata y amordaza a una silla durante un fin de semana de puente, el del 25 de julio -otro guiño gallego de Ángel de la Cruz, a la fiesta del Día de Galicia y del Apóstol Santiago-, pero una circunstancia hace que la mujer no vuelva a desatarlo y ahí se queda con el bebé, solo e inmovilizado. "Así durante un fin de semana. No te puedes imaginar la de cosas que le pasan. Es un thriller muy angustioso", reconoce Ángel de la Cruz.

La historia atrapó desde un inicio al director coruñés, pese a que el desarrollo del guion tuvo sus problemas a la hora de traducir las palabras en papel al audiovisual. "Cuando comencé a adaptarla, me fue un poco difícil, porque es una historia que en la novela está contada en primera persona por el propio personaje atado. Atado y amordazado. Quedaría muy mal poner una voz en off escuchando sus pensamientos. Me las tuve que ingeniar para contar un montón de cosas. Pero al final, todo el mundo que la lee me dice lo mismo, que no puede dejar de leer el guion hasta que llega al final. Yo creo que va a ser una película realmente interesante", aseguró.

Otra de las partes importantes de la película es su banda sonora, de la mano Jesús Martín-Fernández, compositor y neurocirujano reconocido por investigar las variaciones de la actividad cerebral según los estilos musicales. "Yo no lo conocía, pero sí el productor Frank Ariza, que me lo presentó. Después escuché ya las melodías, que él mismo compone y dirige, muy sinfónicas, además, y me encantaron. Es que además era como entrar en la mente de este personaje y quién mejor que un neurocirujano para comprender lo que se le está pasando por la cabeza a este hombre, atado, imposibilitado para comunicarse durante tres días y con la premisa de tener que salvar a su hijo", cuenta Ángel de la Cruz. "Poder trabajar con Jesús, la verdad es que nos ha facilitado mucho las cosas, porque es que tiene clarísimo todos los momentos de altibajos, todos los momentos de tensión que puede vivir una persona. Y claro, la música, si algo tiene, es ese poder de subrayar, de acentuar más si cabe las emociones. Va a ser una música top", explica el director coruñés, que pone un ejemplo muy claro: "La secuencia de la ducha de Hitchcock, si le quitas la música sería otra cosa".