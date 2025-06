A Coruña tiene una cita contra el cáncer

La ucraniana Alla Kurkina conoció la AECC porque su marido había tenido cáncer cuatro años antes. “Cuando me tocó a mí me dijo: ‘vete para allá’”, recuerda. Fue hace justo un año, cuando tenía 48, y desde entonces no tiene más que palabras de agradecimiento para ellos. “Allí conocí muchas compañeras con las que pude hablar de lo mismo que me pasaba. Y todo gracias a esta asociación”, afirma. También agradece el apoyo a los proyectos científicos: “Yo sé que tengo la vida por delante y eso es gracias a los médicos y a la ciencia. Hace falta investigar más porque nos da esperanza”.