A Coruña tiene 20.000 vecinos con algún tipo de diversidad funcional

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, visitó hoy el Quiosco Down Coruña en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Allí recordó que “as persoas con diversidade funcional son veciños e e veciñas da Coruña, non estereotipos, como di o lema do Día Mundial da Síndrome de Down. Por iso temos que empregar as ferramentas do Concello para facilitar a súa autonomía e integración no mercado laboral”.

De esta manera, recordó que, según los datos oficiales de la Xunta, en A Coruña son 20.000 las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, por lo que propuso continuar desarrollando cláusulas de inclusión en los contratos y licitaciones públicas, reservando puestos de trabajo para personas de este colectivo, una práctica que se inició en el Gobierno de Xulio Ferreiro, dijo.

Como ejemplo puso a la asociación Down Coruña y su Quiosco Down Experiencia, situado en la plaza de Ourense, un proyecto exitoso que da trabajo a 18 personas. “Este quiosco é unha experiencia pioneira e demostra que pode facerse se hai vontade, pero que seguen a existir barreiras, coma as dificultades na formación regrada das persoas con síndrome de Down que se incorporan ao emprego”. Así, hizo un llamamiento a colaborar más estrechamente con las entidades del tercer sector que trabajan en la integración de la diversidad y que "lamentablemente seguen a agardar a que o goberno de Inés Rey renove os convenios que caducaron en xaneiro, ao non ter orzamentos municipais este ano".