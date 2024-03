A Coruña tendrá su propia cerveza y un festival por San Patricio 2025

Que San Patricio 2024 iba a ser algo más que una fiesta para los muy cerveceros se intuía desde que la ruta temática Pub Crawl trascendió los locales especializados para tocar conquistar desde coctelerías a bares tradicionales. La enorme marcha verde a lo largo de la ciudad provocada por una procesión de miles de gorros no fue sino la confirmación de los mejores presagios, que con los números en la mano son todavía más sorprendentes: la organización cifra en más de 4.500 las pintas servidas entre la noche del sábado y la jornada del domingo, lo que provocó que los casi 2.500 gorros volaran y dejaron con la miel en los labios, o mejor dicho la cerveza, a aquellos que no podían mimetizarse con el símbolo por excelencia. Con el listón a semejante altura a la organización no le queda otra que dar un salto cualitativo más, y el cómo ya tiene forma: San Patricio 2025 llegará acompañado de un gran festival de música celta y la creación de una nueva cerveza específica y creada especialmente para el evento de la mano de Estrella Galicia y O’Haras.



La marca de los Hijos de Rivera entró de lleno en la organización de la presente edición, aunque ya había brindado su apoyo en 2023. La nueva incorporación para la explosión definitiva y la explotación del San Patricio coruñés como reclamo turístico podría ser la incorporación del Ayuntamiento, con el que ya existieron reuniones en las semanas previas al 17 de marzo. La idea gustó y mucho en María Pita y al iluminado de la Torre de Hércules o la fuente de Cuatro Caminos podría añadirse el apoyo de la concejalía de Turismo. Los vínculos legendarios entre Irlanda y A Coruña, así como el apoyo social son la mejor excusa posible.



Desde Dublín

Uno de los eventos más originales y seguidos de la programación del San Patricio coruñés, tanto en 2023 como en 2024, fue el brindis en directo con la ciudad de Dublín, con Temple Bar y con Seamus O’Hara, dueño de la cervecera a la que da nombre. Precisamente, el empresario ha decidido comprobar de primera mano lo que se está gestando en la ciudad y en la noche del sábado, en plena conexión en directo, prometió que pasará el Día Nacional de Irlanda en A Coruña.



El anunció fue acogido con una enorme ovación por parte de los clientes, pero también como un motivo de orgullo y reconocimiento por la organización de una fiesta que, con apenas dos ediciones, parece haberse metido a la ciudad en el bolsillo.



Otro dato objetivo y que superó cualquier previsión tiene que ver con la repercusión de San Patricio en las redes sociales. Desde Pub Crawl se había invitado a los clientes a usar el hashtag #stpatrickscoruna, condición sine qua non para optar a alguno de los cinco premios grandes. Los registros de la empresa encargada de gestionar la comunicación hablan de más de 10.000 interacciones entre el sábado y el domingo. Precisamente la entrega de los premios a los afortunados, que se celebrará después de Semana Santa, será el cierre definitivo a una edición llamada a marcar un antes y un después en el ocio nocturno de la ciudad como campaña conjunta entre locales. Uno de los objetivos de cara a 2025 es dejar en anécdota el número de 19 asociados.