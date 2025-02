A Coruña sacia la sed de bicis dándoles de beber: el surrealista error que dispara las bromas

Decía una de las campañas de publicidad más famosas de la NBA, para referirse a la experiencia de los aficionados: “Where amazing happens” (donde lo sorprendente tiene lugar). De una manera semejante podrían empezar a promocionar el barrio los vecinos de Novo Mesoiro, que una semana sí y otra también protagonizan hechos insólitos, que en algunos casos rozan incluso el surrealismo. El último tuvo lugar con algo tan rutinario como la sustitución de una manguera, y que acabó con una historia digna de MrBean: lo que hasta hace cuatro días era una manguera muy utilizada cada fin de semana por decenas de ciclistas se convirtió, tras el robo de la pieza, en una fuente para beber o lavarse las manos, pero no bicicletas, que debía ser su misión.

Imagen del grifo robado la pasada semana



La serie de catastróficas desdichas para los vecinos comenzó el pasado jueves, cuando durante la madrugada alguien decidió que tenía derecho a adueñarse del grifo al que se ataba la manguera. La imagen del chorro de agua desbordado durante la noche hizo que los residentes llamasen de urgencia a Emalcsa para cortar el suministro. El Ayuntamiento tomó nota rápidamente de la incidencia, pero no de la naturaleza de la misma. O al menos de la manera más idónea: si bien a los pocos días se instaló otro grifo, éste era inapropiado para su cometido: en vez de una boca para manguera ahora hay una fuente como la que se puede encontrar en cualquier parque de la ciudad. “Ahora, en vez de un punto para las bicis, tenemos una fuente para beber”, bromea el presidente vecinal, Víctor Lamela. “Es algo que se utiliza mucho, pero mucho, mucho. Tenía un grifo con manguera y los fines de semana había auténticas colas utilizarlo”, añade sobre el taller municipal que el Ayuntamiento dio en llamar Área de Mantenimiento y Lavado de Bicicletas de Novo Mesoiro, en el que se invirtieron casi 10.000 euros.

Los residentes y los usuarios del área se han puesto nuevamente en contacto con el Ayuntamiento para intentar recuperar uno de los servicios municipales mejor valorados en Novo Mesoiro. Y es que nunca se puede decir “de este agua no beberé”.