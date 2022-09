A Coruña se resiste al plan autonómico para rehabilitar viviendas del centro

La Junta de Gobierno local que se celebró ayer en María Pita aprobó la contratación de las obras para rehabilitar el edificio situado entre las calles Marqués de Pontejos y San Nicolás, para destinar sus cinco viviendas al alquiler social a un coste de 1,6 millones de euros y con un plazo de ejecución de diez meses. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, destacó el compromiso de este con el incremento del parque de vivienda pública en la ciudad, para dar respuesta a los colectivos que más la precisa y solucionar el problema de los edificios ruinosos.

María García, portavoz del grupo municipal de la Marea Atlántica, recordó que “é unha iniciativa que comezou no mandato anterior, coa compra do inmoble e a elaboración do proxecto de obra, e que agora por fin se fará realidade”. El Gobierno de Inés Rey continúa con el proyecto como parte del acuerdo que mantiene con la Marea. Por otra parte, este grupo lamentó la lentitud con la que se ha llevado a cabo esta medida, “estamos ás portas do mes de outubro e, coa honrosa excepción de Pontejos, o resto (de las medidas de derecho a la vivienda) nin sequera comezou a andar”.