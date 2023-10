A Coruña reivindica la inserción laboral de las personas con síndrome de Down

El Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down apura sus últimas horas en A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, ofreció una recepción a los asistentes en el Palacio de María Pita y allí reivindicó el papel del Quiosco Down Experience, creado por Down Coruña en la plaza de Ourense, como el “mejor ejemplo” de la “apuesta por la inserción laboral y la visibilización de un colectivo que lleva años luchando” para que se les “reconozca como parte igual” de la sociedad, manifestó Rey.



El presidente y el vicepresidente de la Asociación Down España, Mateo San Segundo y Manuel Álvarez, respectivamente, agradecieron la actuación de la institución municipal en el ámbito social y su colaboración con la entidad de A Coruña.



La mandataria también aseguró que desde 2019, inicio de su etapa como alcaldesa, “fueron muchos los pasos” que se dieron pero que tienen que “seguir avanzando” e incidió en que “sabéis que contáis con nuestro compromiso para hacerlo”, dijo Rey.



Tras esta recepción, los participantes en el encuentro disfrutaron de diferentes actividades de ocio y tiempo libre en la ciudad, incluidas una visita al acuario, dos circuitos de arquitectura modernista y escritoras coruñesas, una caminata por el paseo marítimo y una sesión de cine con la proyección de ‘Campeones’. Durante la tarde, en Palexco, se sucedieron las actividades, un taller de teatro, otro sobre sexualidad y un tercero sobre el uso de las redes sociales, y en el apartado de conferencias, se trataron algunos de los asuntos que más interesan e inquietan a las familias, como salud mental, deterioro cognitivo y Alzheimer y deporte inclusivo.



Una cena de gala puso el broche a un encuentro que se despide este domingo y que desde el miércoles congrega más de medio millar de personas llegadas de toda España con el objetivo “concienciar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias”.