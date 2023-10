El Encuentro de Familia de Personas con Síndrome de Down reúne a 500 personas en A Coruña

La inauguración del XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down reunió alrededor de 500 asistentes en A Coruña. Un acto en que las reivindicaciones compartieron espacio con el humor y la música de Miguel Costas y Smoke. Hasta el auditorio de Palexco, además de familias venidas de toda España, de desplazaron numerosas autoridades que, de este modo, mostraron su compromiso con Down España y con la asociación anfitriona, Down Coruña.



Así, acudieron la conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad, Elena Rivo; la coordinadora del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de A Coruña, Yoya Neira; la diputada provincial de Política Social, Educación y Juventud, María del Mar García, y otros representantes de la ONCE y de la Xunta.



La actriz y presentadora coruñesa, Estíbaliz Veiga, se encargó de conducir el acto con Pedro Barreiro, un chico con síndrome de Down que colabora con la entidad coruñesa y que se mostró ilusionado de dar paso a las distintas intervenciones y actuaciones musicales, de la mano del ex vocalista de Sinestro Total, Miguel Costas, acompañado de Nuevo Plan.





Las autoridades, a su llegada a Palexco para asistir a la inauguración | Quintana



Ricardo Santos, presidente de Down Coruña, quiso dar una calurosa bienvenida a la ciudad a todos los participantes, convencido de que “este encuentro es una oportunidad única para unirnos como colectivo, aprender unos de otros y seguir avanzando juntos en la construcción de un mundo más inclusivo y equitativo para las personas con síndrome de Down”.



Por su parte, Mateo San Segundo, de Down España, destacó que “es también un momento ideal para recargar las pilas y seguir trabajando para afianzar lo conseguido y mejorar las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down”.



“Las familias de las personas con síndrome de Down somos el motor de los cambios que se han producido y se van a producir en el futuro ¡no hay otro camino mejor!”, señaló antes de añadir que “No todo lo que hemos conseguido hasta ahora se va a mantener si no seguimos reivindicando y exigiendo cada día su cumplimiento” y que “todavía quedan muchas cosas por hacer y por conseguir, y las grandes conquistas sociales, como la nuestra, son carreras de fondo”, expuso San Segundo.

Inclusión

La conselleira Elena Rivo explicó que desde ña Xunta trabajan “por la inclusión de las diferentes capacidades concienciando sobre la necesidad de contar con talentos diversos que ayudan a crear una sociedad más justa, inclusiva y tolerante”, mientras que la concejala Yoya Neira aseguró que “quedan muchos retos para las personas con síndrome de Down, entre ellos lograr una educación en igualdad y el acceso a titulaciones”, más inversión en investigación y inserción, recordó la edil de A Coruña.



En este sentido, apuntó a “la extraordinaria experiencia que ha supuesto para el Concello la colaboración con Down Coruña para la puesta en marcha del Quiosco Down Experience”.



En el mismo acto se entregaron los Premios Trébol a la Solidaridad de Down España, que recibieron la plataforma EH Universo Media y a Vegalsa-Eroski.