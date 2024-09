A Coruña recibe al crucero del récord Guiness, los coches de choque y el simulador de paracaidismo

El Anthem of the Seas es uno de los cruceros estrella de Royal Caribbean y ofrece grandes opciones de ocio a bordo, como un simulador de paracaidismo, coches de choque o su plataforma de observación 'North Star', una cápsula que permite panorámicas de 360 grados a más de 90 metros sobre el mar y que la ha hecho entrar en el libro Guiness de los récords como "plataforma más alta de un crucero".

Además, entre los espectáculos que pueden disfrutar sus casi 5.000 pasajeros a bordo hay desde un concierto virtual hasta el musical sobre Queen 'We will rock you'.

Cruceros en A Coruña

Mientras, desde Calvo Sotelo saluda a los coruñeses el buque Ambition, con sus 1.200 pasajeros a bordo. Cuenta con dos restaurantes principales, Buckingham Restaurant y Holyrood, así como opciones gastronómicas especiales como Saffron y Olympic Taverna que ofrecen experiencias gastronómicas distintas. Cuenta además con un teatro de varios niveles, una sala de cartas, una biblioteca y un estudio de manualidades para entretenerse. Y para los amantes del deporte no faltan un gimnasio o una pista de footing al aire libre.