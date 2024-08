A Coruña recibe a 24 agentes de la Policía Nacional en prácticas

La comisaría de Lonzas acogió hoy el acto de bienvenida para los 54 policías policías en prácticas de la 39 promoción e inspectores de la 36 promoción que pasarán el verano patrullando en las calles de las ciudades de la provincia. El nuevo jefe provincial, Carlos Gómez, señaló que 24 de ellos lo harán en A Coruña "un poco más de lo habitual".

El acto estuvo presidido por la subdelegada del Gobierno, María Rivas, que confirmó que estos 54 efectivos se distribuirán entre A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira. Estan en su período de formación pero en los próximos meses pasarán por los diferentes grupos de trabajo, en distintas unidades. "Para nosotros es un refuerzo muy importante, y sobre todo, incorporar savia nueva, con la última formación", declaró.

"No se puede usar la gente de prácticas para suplir una carencia de personal, que sigue existiendo un catálogo de puestos de trabajo que está sin actualizar, desde hace más de 15 años, aunque se han hecho pequeñas modificaciones. Está completo al 95%, pero el grupo de ciberdelincuencia en A Coruña se tragó a 30 personas, que cogieron de otros puestos", señalan desde el sindicato policial SUP.

"Tienen que mandar a más gente si quieren coches patrullas, y reforzar el Grupo de Seguridad Ciudadana", apuntan desde el SUP, que recuerdan que "ahora mismo, con respecto a diez años, está saliendo a la calle una tercera parte de las patrullas que salían".

"Se agradece siempre, pero como dice la palabra, están en prácticas están formados, y tienen que ir en una posición un poco secundaria, y no se pueden exponer tanto como un policía experimentado y formado. No puede suplir la carencia de personal que tenemos", señalaron desde el sindicato Jusapol, que recuerda que el catálogo actual no solo no está actualizado, si uno que también está mal distribuido: "No deja muchos puestos para la seguridad ciudadana".