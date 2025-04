A Coruña presenta la cerveza que homenajea a los Sex Pistols

La empresa gallega de bebidas Gures presentará este viernes en A Coruña la primera edición limitada de Anarchy Lager, su nueva referencia ‘craft’, una cerveza lager con la que rinde homenaje a la banda pionera del movimiento punk inglés, Sex Pistols, que en este 2025 cumple 50 años de trayectoria.

Tras lanzar el pasado mes de noviembre The British Brown Ale, una ‘craft’ perfecta para los amantes de las Ales oscuras y Stouts -y que se agotó en unas semanas-, Gures presenta ahora una "Lager irreverente, que rompe las reglas y combina su sabor clásico con un carácter audaz y transgresor". Se trata de Anarchy Lager, una cerveza artesanal que se atreve a triturar los patrones de las Helles tradicionales. "Disruptiva y arriesgada, es una cerveza de color dorado, velada, de espuma blanca y abundante. Se trata de una Wheat Lager muy balanceada, con trigo y ortiga de origen gallego, fácil de beber y con un perfil muy característico.

Anarchy Lager es perfecta para quien busca un sabor auténtico y no se ajusta a la norma, siguiendo el rumbo de la formación creadora de himnos como God Save The Queen o Anarchy in the UK, de la que toma su nombre", señalan desde la empresa.

La nueva referencia se podrá degustar desde este mismo fin de semana en numerosos locales de hostelería de A Coruña, ya que su presentación oficial será este viernes, 11 de abril, a las 20.30 horas, en un acto que transcurrirá en la Fundación Luis Seoane y en el que la empresa gallega dará a conocer 'La Santísima Trinidad | Coruña Artnarchist Painters', una propuesta de la que se descubrirán todos los detalles durante la propia presentación.