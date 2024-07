A Coruña se prepara para otra jornada de huelga de basura con los contenedores a rebosar

El conflicto en la concesionaria de la huelga de basura cumple su segunda semana sin solución a la vista. "Esta noche tampoco estaba convocada y sin embargo, los porcentajes de recogida son notablemente escasos", reconoció la alcaldesa, Inés Rey. Hoy se entrará en paro, al igual que mañana, de manera que se espera que la basura vuelva a rebosar los contenedores e invada las aceras.

Se trata de un paro intermitente, como recordó la regidora. Eso quiere decir que el miércoles se retoma la actividad. Pero la pasada semana tampoco hubo paro y, sin embargo, el servicio rara vez llegó al 100% en ningún barrio. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento estricto de los servicios mínimos (que los trabajadores amenazaban con no cumplir), impondremos las penalidades necesarias a la empresa. "Me consta que la empresa está sancionando a los trabajadores que no están rindiendo y que no están cumpliendo los objetivos en las jornadas en las que no hay huelga"; señaló.

Rey repitió que no aceptará ningún tipo de chantaje. "No se puede tomar como rehenes a todos los ciudadanos de A Coruña", añadió. Al tiempo que prometía "tomar todas las medidas estén en nuestra mano".