A Coruña planea levantar su particular Guggenheim en Calvo Sotelo o en Batería

El pistoletazo de salida que supondrá la reunión del viernes de Coruña Marítima para el futuro del Puerto será el de un maratón: quedan décadas por delante para que la fachada marítima de la ciudad adopte su aspecto definitivo. La entidad, formada por las administraciones públicas implicadas (Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, Adif, Gobierno Central, Xunta y Puertos del Estado) quiere establecer el mayor consenso posible, y eso llevará tiempo, excepto quizá en los muelles de Batería y Calvo Sotelo. Entre febrero y marzo, se celebrarán varios foros en los que participarán los principales agentes sociales y empresariales. No solo eso, una vez que se haya escogido al ganador del concurso internacional (en el que participarán cinco empresas), este tendrá que continuar el diálogo con todas las partes.



En efecto, se ha intentado llegar a un consenso desde que se abandonaron los convenios de 2004, que suponían el desarrollo urbanístico del puerto, construyendo viviendas en los muelles. Con el beneficio económico obtenido, se pretendía costear la construcción del Puerto Exterior, para el que la Autoridad Portuaria tuvo que endeudarse y que sigue lastrando su economía a día de hoy. Sin embargo, muchas voces se lamentaron de que se estuviera hipotecando el futuro de la fachada marítima de la ciudad y reclamaron un urbanismo más sostenible. Muchos temían un ‘pelotazo inmobiliario’, semejante a los que se produjeron antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.



344.581 METROS

cuadrados de edificabilidad para uso terciario estimaba en la zona 2 (Calvo Sotelo y Batería) el convenio de 2004



En estos años ha venido desarrollándose un nuevo consenso: reservar la mayor parte del espacio para equipamientos públicos, generar nuevos espacios verdes, y una arquitectura de calidad. Sigue hablándose de vivienda, pero esta se edificará solo en los muelles de San Diego, y será pública en una gran proporción. En el documento de las bases estratégicas del concurso internacional para elaborar el Máster Plan se tienen muy presente conceptos como “ecoeficiencia”, “ecobarrio” o “urbanismo de género”.



También se hace hincapié en los efectos que tendrá abrir el puerto a la ciudad para la movilidad, permitiendo soterrar el tráfico para el peatón gane aún más espacio para su disfrute. El patrimonio e incluso la naturalización de espacios también son objetivos que se mencionan.



Nuevo símbolo



Pero todo es a muy largo plazo, excepto Batería y Calvo Sotelo. Estos dos muelles, que ya no albergan ninguna actividad portuaria, marcharán a una velocidad muy diferente que el resto de los terrenos portuarios, y es allí donde se piensan levantar al menos un edificios “icónico” que se convertirán en el símbolo de la nueva fachada marítima de la ciudad. Hablando en plata, una especie de Guggenheim de A Coruña. Son los únicos lugares donde se plantean actuaciones a corto plazo.



Además, el documento señala que existe un consenso entre los organismos que componen la Comisión Coruña Marítima en que los usos en esta zona se desarrollen mediante un modelo concesional, lo que podría acelerar los tiempos. Se refiere al acuerdo firmado con la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) que ha conseguido una gran repercusión con sus exposiciones fotográficas de moda. El año pasado se firmó un nuevo convenio por seis años prorrogables a nueve.



En cuanto a la actividad tradicional portuaria, como la pesca, se trasladará a los actuales muelles petroleros de Repsol, en San Diego. La noticia ha generado incertidumbre en un sector que se encuentra en horas bajas, acosado por las normativas europeas y los cambios en los hábitos alimenticios. Actualmente existen unos 200 minoristas en la lonja, y el presidente de la asociación, que agrupa a un 25% de ellos, Amando López, declaró: “La idea en principio es que a mi gente no le gusta moverse de un lugar donde lleva toda la vida operando. ¿Puede hacerse bien y que no sea tan traumático? Sí, pero no vamos a tragar con cualquier chapuza que quieran hacer. Va a tener que ser consensuado y que sea cómodo para poder trabajar”.

El portavoz del grupo popular, Miguel Lorenzo, considera que las líneas maestras del estudio que se va a licitar, tras su aprobación por la comisión Coruña Marítima, “son unos buenos mimbres para comenzar a diseñar el desarrollo de estos terrenos, que coinciden en buena medida con el proyecto incluido en el programa de ciudad” de las elecciones municipales.



El desarrollo de la fachada marítima es prioritario porque afectará al futuro de la ciudad y porque hay que acertar entre todos. “Es un tema que requiere avances sin prisa pero sin pausa, con buena letra y sin precipitación. Hay que hacer las cosas bien”, destaca Miguel Lorenzo.



El portavoz recuerda que había incluido en su programa electoral el soterramiento del tráfico. Las bases que se han dado a conocer antes de la cita del viernes “coinciden en buena medida con nuestro proyecto: soterramiento del tráfico, edificios singulares e icónicos en Batería y Calvo Sotelo, equipamientos públicos de calidad, la vivienda en la zona de San Diego y compatibilidad con usos portuarios existentes. Son unos buenos mimbres para comenzar”, señala.