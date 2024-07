A Coruña se va con la música a otra parte y su ocio nocturno será el after de las verbenas

Los espectadores en la oferta cultural y festiva del fin de semana tanto en la ciudad como en el área metropolitana se cuentan fácilmente por decenas de miles en cada uno de ellos: desde las verbenas de nuevo cuño y que rivalizan con macroconciertos a eventos como el Morriña Fest, con todo el papel vendido. Lo que podría considerarse como una gran noticia para la hostelería o el ocio nocturno es en realidad un motivo de cierta preocupación, hasta el punto que muchos profesionales asumen un fin de semana en el que tocará esperar mientras muchos clientes habituales se van con la música a otra parte. Básicamente es como quien ve pasar el tren o, como diría un argentino, mientras vuelan los zepelines sobre su cabeza.

Especialmente sensible es la zona centro, donde varios profesionales se plantean incluso el cierre después de un mes de julio para olvidar. El no verano de la primera quincena ha hecho mucho daño. “Este fin de semana lo damos por perdido”, reconoce un hostelero de la calle Real. “He recibido en unas horas la llamada de varios compañeros preocupados por las facturaciones: la renta de la gente es una y no pueden darlo todo en una verbena primero, en un festival después y seguir gastando por la ciudad. Muchos se están planteando cerrar la verja, y son sitios con muchos años de trayectoria en la ciudad”, añade el hostelero.



Hasta última hora

La hora estimada de finalización de buena parte de los eventos, tanto en el área metropolitana como en la ciudad, es entre las 02.00 y las 04.00 horas, lo que concede un cierto margen de maniobra al ocio nocturno. La ampliación de horario aprobada por el Ayuntamiento jugará a favor de los pubs y las discotecas, que podrán dar servicio a quienes apuesten por continuar la marcha.



De hecho, en el caso del Morriña Fest, por ejemplo, el ‘after party’ se celebrará en The Clab, el antiguo Chaston, donde ya se realizó el acto de presentación. En la ecuación entre la salvación de la noche y un fin de semana por debajo de lo habitual tendrá mucho que ver, en el caso del área metropolitana, la facilidad para encontrar taxis de cara al regreso.

El desastre de un mes de julio un 30 por ciento más flojo

Si bien desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña prefieren no ponerle cifras a un mes de julio condicionado por el mal tiempo algunos hosteleros sí miran los tickets con asombro. “Este verano estamos un 30 por ciento por debajo respecto al año pasado. El clima es muy importante y un indicador: ha subido la venta de bebidas calientes o templadas como el vino, mientras que la cerveza ha bajado”, lamenta. Muchos, además, afirman que han tenido que lidiar con la contratación extra realizada de antemano.