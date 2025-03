Coruña Insólita | ¿Quién era y qué hizo Raquel Camacho?

Concepción Arenal, Rosalía de Castro o Wenceslao Fernández Flórez. Son los nombres de tres centros educativos de A Coruña que evocan a otros tantos escritores. Son conocidos, en general, por cualquier persona y atesoran obra suficiente como para justificar que den nombre a una institución educativa, como referentes y ejemplos de la sociedad. Es cierto que, en algunos casos, hay nombres religiosos, como Sagrada Familia o San Francisco Javier, pero lo habitual es que quien presta su nombre a un colegio sea alguien a quien los niños y niñas que estudian dentro podrían llegar a admirar o tomar como ejemplo.



En el caso del CEIP Raquel Camacho no parece darse ninguna de estas circunstancias. En principio, al escuchar el nombre, no aparecen muchos candidatos que sepan explicar quién era aquella mujer o qué fue lo que hizo para acabar denominando a un centro educativo coruñés. ¿Sería escritora, pintora, científica? Seguramente, algo importante para merecer este honor. O quizás no.



Raquel del Pilar Camacho Lobato era una desconocida para la mayoría de los ciudadanos hasta el día de su fallecimiento, en julio de 1955. Los periódicos de la época dieron una amplia cobertura a la triste noticia debido al hecho de que muriese “en plena juventud, cuando su condición de madre de cinco criaturas, todas ellas de escasa edad, hacía más necesaria su presencia en el hogar”.



Fallecimiento

El Ideal Gallego se refería en su edición publicada el 21 de julio de 1955 a la mujer fallecida como “una esposa y una madre ejemplar, adornada de las mayores virtudes domésticas, religiosas y sociales”.



La crónica, que ocupaba casi un tercio de la página, hablaba sobre el traslado de los restos mortales al cementerio coruñés, con una enorme manifestación de duelo y con ilustres asistentes de toda Galicia, “a pesar de que el triste acontecimiento no había sido divulgado”.

Noticia de la muerte de Raquel Camacho en El Ideal Gallego



Entre otros, acudieron al sepelio el gobernador civil, Cristóbal Graciá, que también era el jefe provincial del Movimiento, la Diputación y el Ayuntamiento en pleno, el presidente de la Audiencia y diferentes magistrados y presidentes de sala, así como otras personalidades, como por ejemplo el rector de la Universidad de Santiago, Luis Legaz Lacambra, o el presidente de la Asociación de la Prensa, Enrique Santos Bugallo. También fueron los jefes locales del Movimiento de casi todos los ayuntamientos de la provincia y los alcaldes de cuatro de las principales ciudades gallegas: A Coruña, Ferrol, Santiago y Ourense.



Aparte de su entierro, no hay más referencias en la prensa a la labor de Raquel Camacho hasta que se decide ponerle su nombre al colegio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el 15 de noviembre de 1969 la creación de la escuela graduada mixta Raquel Camacho con catorce unidades escolares (seis de niñas, seis de niños y dos de párvulos).



Actualmente, 420 niños y niñas estudian en el CEIP Raquel Camacho. Su directora desde hace ya ocho años, Rosa María Montero, conoce la historia de dónde procede el nombre del centro y asegura que en algún momento se llegó a plantear la posibilidad de cambiarlo por otra denominación, una opción que debe aprobar el consejo escolar, aunque ahora mismo no es algo que esté encima de la mesa.



“Algunha vez o valoramos, pero hai que facer unha serie de trámites complexos e latosos, e o deixamos aí –explica–; está en temas pendentes pero non sei se o cambiaremos algún día”.