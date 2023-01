A Coruña formará un lazo humano en María Pita con motivo del Día Mundial contra el Cáncer

Con un lazo humano, solidario y de color verde, en la plaza de María Pita. Así conmemorará la Junta Provincial de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) el Día Mundial Contra el Cáncer. Una iniciativa valiente a la que están invitados todos los coruñeses, y con la que se pretende ‘visibilizar’ el apoyo de la ciudad a miles de enfermos y dar a conocer la campaña #TodosContraElCáncer.





El presidente de la entidad, Manuel Aguilar, y una de las usuarias de los servicios que ofrece la AECC en A Coruña, Gabriela Villamor, presentaron la agenda de actos organizados con motivo de este 4-F. Ella será la encargada de dar voz a los pacientes oncológicos y dirigirse a la sociedad coruñesa desde el Palacio Municipal de María Pita.





En este sentido, Manuel Aguilar señaló que "los datos son claros, y en el año 2030 en España habrá 330.000 diagnósticos de cáncer". Unos 21.214 en Galicia y más de 8.700 en A Coruña. Es decir, que una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrá esta enfermedad en algún momento de su vida, según datos del Observatorio del Cáncer.





La asociación encara estos números con valor y constancia, con la idea de reducir estas cifras y aumentar la supervivencia con la meta del 70% en 2030, "cuando actualmente se sitúa en el 52%".





‘Excepción’





La concienciación social resulta vital en la acción de la AECC y, coincidiendo con el 4-F, organiza diferentes actos de calle para implicar a la ciudadanía, a las empresas e instituciones, en el marco de la campaña ‘Todos Contra el Cáncer’. Una iniciativa liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer que ha sido declarada por el Gobierno de España como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP).





En el entorno metropolitano también está previsto realizar lazos humanos en el Campo da Feira de Cambre y delante del Ayuntamiento de Curtis, en Teixeiro. En ambos casos, este sábado, día 4 de febrero, a las 12.00.





La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer hizo un llamamiento especial a la población para que se una a este gran reto y a incribirse en el formulario https://bit.ly/3WJcc8N





La prevención, las campañas de detección precoz y la atención a los pacientes son los tres ejes sobre los que gira la actividad de la AECC y, precisamente en este último, incidió Gabriela Villamor.





En concreto, en la importancia de la asociación para el apoyo a los enfermos y a sus familias: "En mi caso me ayudaron a asimilar lo que me había pasado y me dieron unas pautas para encontrarme mejor", señaló antes de reconocer que "me costó mucho, porque una noticia así nadie la espera, y gracias a la asociación pude tirar hacia adelante, conocer a estos maravillosos profesionales (ella acudió a los servicios de psicología y de fisioterapia) supuso un cambio en mi vida", afirmó Villamor, quien aseguró que llegó hasta la sede de la entidad, que recomienda al 100%, a través de una amiga, que había pasado por un caso similar y también contó con la AECC. 