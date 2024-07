A Coruña firmará un convenio para que As Mariñas envíe su basura a Nostián

El Ayuntamiento de A Coruña y el Consorcio de As Mariñas llegaron a un acuerdo hoy para elaborar u nuevo convenio para que el área metropolitana siga enviando sus desperdicios a la planta de reciclaje de Nostián. También acordaron poner en marcha la tramitación de los pliegos de condiciones para la nueva planta.

La planta de Nostián acaba de dar un paso adelante hacia su futuro con la noticia de que el Consorcio As Mariñas seguirá enviando su basura allí. Los municipios del área agrupados en esta entidad (ocho, todos menos Arteixo) habían amagado a principios de año con licitar su propio contrato de recogida y reciclaje de basura, lo que podría haber supuesto un problema para la viabilidad de Nostián, porque la basura el área supone más del 40% del total que se procesa en la planta de reciclaje.

El consorcio estaba molesto porque el Ayuntamiento estaba dando los pasos para la nueva concesión de Nostián (la actual caducó en 2020) sin contar con ellos, de ahí que diera un golpe sobre la mesa. Los principales puntos era el precio por tonelada de basura, el coste de los rechazos y el papel del consorcio dentro de la gestión de la planta.

Obviamente, As Mariñas quería el precio más económico. Sobre todo, porque con la nueva ley obliga a repercutir directamente los costes del tratamiento de basura sobre el precio de la tasas, prohibiendo que se subvencione. El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, ofreció reducirla, pasando de 120 a 100. Aquello fue en enero, y pareció contentar a los municipios del área.



Otra cuestión muy distinta son los rechazos, la basura que no se puede reciclar y que se envía a la planta de Sogama para su incineración. La actual concesionaria, Albada, cobraba por este servicio, pero hace unos años, una sentencia dictó que, en el caso de A Coruña, no tenía que pagar por la gestión de los rechazos.

Este mismo mes, después de la última reunión con A Coruña, otra sentencia le daba la razón al consorcio señalando que tampoco tiene que pagar este servicio, aunque hay que tener en cuenta que es en primera instancia, así que lo más probable es que Albada recurra, dado que son 17 millones de euros.



Pero la sentencia provocaría que Albada ya no pueda cobrar por los rechazos de ahora en adelante. De lo contrario, As Mariñas reclamaría. Por otro lado, en el nuevo pliego de condiciones de la futura concesión (que no se sabe cuándo se licitará), ya especifica que es la concesionaria la que debe hacerse cargo de los rechazos.



Por otro lado, As Mariñas tiene supuestamente, un trato preferente de la planta, que es de propiedad municipal, pero el consorcio quiere un mayor protagonismo en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso de la depuradora, EDAR de Bens, se encuentran en el consejo de administración. El Ayuntamiento de A Coruña ya les había ofrecido un trato preferente, pero sin llegar a compartir la titularidad. En esto, el consorcio puede salir beneficiado, puesto que se libra de cualquier responsabilidad civil subsidiaria en los próximos años, durante los que es posible que surjan problemas derivadas de la nueva concesión, la más costosa del Ayuntamiento.