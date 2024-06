A Coruña: ¿Y esta fiesta quién la paga?

El carácter dinamizador de los barrios que supusieron las fiestas durante los últimos años es uno de los puntos más incontestables en la aprobación de los vecinos hacia la labor municipal. La fórmula de colaboración por parte del Gobierno, abierta a cualquier enfoque y al servicio de las peticiones de las asociaciones correspondientes, tuvo su reflejo en el éxito de participación, pero también de percepción por parte de los residentes. Sin embargo, y aunque en ningún momento temen por su celebración, los representantes del movimiento asociativo muestran su inquietud por la proximidad de sus días grandes del año y la falta de confirmación del cartel desde María Pita. Incluso, aquellos que ya han tenido sus días de gloria apuntan a una demora que complicó en exceso la intendencia.



El pasado dia 8, con motivo de la celebración de la Festa dos Porcos de Labañou, la directiva Maru Ambort apuntó en este diario a una pérdida de eficiencia en la gestión de los fastos del barrio: “Veníamos de años en los que podíamos contar con su ayuda para contratación, pero no ha sido hasta una semana antes de la fiesta que nos llegaron la confirmación y el cómo nos apoyarían. De ahí la explicación de que tuviésemos tan poco margen de tiempo para invitar a los vecinos”.



A una semana vista también ha conseguido cerrar el acuerdo con el Gobierno local el barrio de San Pedro de Visma, que los días 28, 29 y 30 tendrá sus festejos en tiempo y hora. Según fuentes municipales esa será la tónica. “No hay de qué preocuparse”, advierten.



Proyectos

Hablar de la relación entre las fiestas de barrio, el Ayuntamiento y las asociaciones tiene en Novo Mesoiro lleva en Novo Mesoiro, con el distanciamiento entre ambas partes que llevó a que los residentes se desentendieran de una organización que derivó en el masivo concierto de Café Quijano. Esta vez, voluntad de reencuentro mediante, el presidente Víctor Lamela vuelve a ser pesimista respecto a las celebraciones de agosto. “No hemos tenido ningún contacto ni nos han pedido documentación alguna. A día de hoy deberían estar las orquestas contratadas y, por ejemplo, Mesoiro Viejo tuvo que contentarse con 2.000 euros”, dice. “La convocatoria de marzo, en la que presentabas el proyecto, no ha existido”, agrega.



La Virgen del Carmen es la patrona de los barrios de Feáns y Os Castros, por lo que en apenas tres semanas ambos colocarán su escenario, el bochinche y los hinchables correspondientes. “Tenemos una reunión pendiente y hay una idea sobre la mesa, pero no sabemos qué quieren hacer”, subraya Paulo Sexto de Os Castros, y también en referencia a lo que deben ser los eventos de a Gaiteira el 15 y 16 de agosto. “Siempre se hace todo a última hora y así no debe ser”, continúa. Por su parte, José Ramón Cernadas, de Feáns, tampoco oculta su inquietud. “No nos dan razón, nos dicen que tenemos que esperar, y al final no sabemos qué pensar. Antes nos pagaban las fiestas y ahora no sabemos qué esperar”, asevera el dirigente vecinal. Dos de los barrios y con más sentimiento de pertenencia, la Sagrada Familia y O Ventorrillo, todavía tienen margen de maniobra. “Como somos los últimos no estamos preocupados, pero somos conscientes de que están tardando bastante en responder y se habla de menos presupuesto este año”, reconoce Aníbal Rodríguez, vicepresidente de O Ventorrillo. Su homólogo de la Sagrada Familia, Juan Rodríguez, confía en la palabra del Ayuntamiento.