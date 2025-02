A Coruña copa titulares en la BBC

"Spanish city honours migrants who intervened in homophobic attack" (una ciudad española rinde homenaje a dos migrantes que intervinieron en un ataque homófobo). Con este titular, la BBC se hace eco de la historia de Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye, los dos hombres que este lunes recibieron el título de hijos adoptivos de A Coruña casi cuatro años después de haber auxiliado a Samuel Luiz, el joven asesinado en el Paseo Marítimo el 3 de julio de 2021.

En la noticia publicada este martes, la BBC relata que, cuando Luiz perdió la vida, estos hombres no tenían permiso de residencia. Habían llegado a España en patera y sabían los riesgos que corrían al implicarse en un altercado de tales dimensiones, "putting them at risk of arrest and deportation if they came into contact with authorities" (poniéndoles en riesgo de arresto y deportación si entraban en contacto con las autoridades). Mencionan las palabras de la alcaldesa, "Mayor Inés Rey", quien calificó la actuación de los senegaleses como un acto de "puro altruismo".

Pero el hecho de que Ibrahima y Magatte sean hijos adoptivos de A Coruña no solo ha traspado fronteras hasta Reino Unido. 'Naftemporiki', el primer periódico financiero de Grecia, también ha destacado la noticia en su portada.

Los dos hombres son las únicas personas que trataron de socorrer al fallecido en la trágica madrugada de hace casi cuatro años, llegando incluso a ser agredidos por el grupo que mató a Luiz a golpes. Sin embargo, este ya estaba muy débil y nada se pudo hacer por salvar su vida.