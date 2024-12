A Coruña, cercada: todo lo que queda por hacer para desarrollar el borde litoral

Los coruñeses se han acostumbrado a que, cuando se hable del borde litoral, se refiera sobre todo a la apertura de los muelles a la ciudad, la reurbanización de la vieja dársena, qué usos se le darán a estos espacios, e incluso (y sobre todo) cuántas viviendas se construirán en ellos. Pero la lista de proyectos pendientes es mucho más larga de lo que parece, desde otros desarrollos urbanos importantes hasta la mejora de infraestructuras pasando por la naturalización de las playas.



La Agenda Urbana de A Coruña, un documento presentado recientemente, enumera ocho de estos proyectos, la mayor parte de los cuales debían estar listos para 2027. Sin embargo, es poco probable que se cumplan los plazos. Como ejemplo, basta con nombrar la construcción del Paseo Marítimo Litoral, que uniría toda la costa, desde Arteixo a Oleiros, pasando por A Coruña, Culleredo y Cambre. Es un proyecto largamente acariciado, pero que, por el momento, todavía no es más que una idea.

Tanto la Torre de Hércules como las islas de San Pedro esperan las normas que garanticen su protección



En realidad, de los ocho proyectos que se incluye en el capítulo de redefinición del borde litoral, tres se encuentran en un estado de “diagnóstico”. Eso incluye la zona de As Xubias y la ría de O Burgo, el plan de control de flora exótica del litoral norte o la regeneración de playas metropolitanas. El resto (Plan Especial de Labañou, de Conservación de la Torre, de las islas de San Pedro), todavía se está planificando. Por último, la única acción dotada con financiación es la reurbanización del Paseo Marítimo y de espacios urbanos para el que se destina menos de tres millones de euros hasta 2030, una cantidad que, en principio, parece insuficiente.

1 La planificación del puerto saldrá a concurso



Continúa siendo el asunto más importante de los muchos que rodean el litoral coruñés. El teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, aseguró hace un mes que durante el mes de enero se va a reunir la comisión Coruña Marítima, de la que forman parte todas las administraciones implicadas (Adif, Autoridad Portuaria, Xunta, Ayuntamiento, Puertos del Estado y Transportes). Sobre la mesa se presentarán las reglas para convocar un concurso internacional. El proyecto deberá comprender todo el litoral de la ciudad, desde la playa de Oza hasta el dique de abrigo, y se espera que se haga cargo un profesional de prestigio.



Se ha adelantado que el proyecto tendrá en cuenta cómo debe desarrollarse como muelle por separado. Por ejemplo, Batería y Calvo Sotelo ya no acogen a ninguna empresa, y de hecho, ya se emplean a menudo para actividades culturales, pero San Diego seguirá siendo un muelle petrolero hasta que acabe la concesión de Repsol, en 2027. Pero, por otro lado, es muy posible que la actual estación de ferrocarril de San Diego se dedique a la construcción de viviendas.

CIFRAS 123.436 METROS

cuadrados es la extensión de la terminal de mercancías de San Diego, que se encuentra en la avenida del Ejército y donde se podría edificar 400 VIVIENDAS

se pretende construir como parte del plan especial de Labañou de las que 40% serían de protección oficial, pero por el momento se halla suspendido 32 PARCELAS

posee Ginkgo Advisor en la zona de As Xubias, donde plantea desarrollar una nueva zona residencial de la mano del Ayuntamiento

2 Los planes urbanísticos: de costa a costa



Un ejemplo de arquitecto de prestigio internacional es David Chipperfield. Este nombre firmará el proyecto que entregará al Ayuntamiento el fondo suizo Ginkgo Advisor, que ha suscrito un convenio para desarrollar As Xubias, una zona de gran valor patrimonial, puesto que se trata de un antiguo pueblo de pescadores junto a un pazo catalogado. Los suizos ya habían comprado a través de una empresa interpuesta, llamada Castro de Oza, varias parcelas, así como los antiguos Astilleros Valiña y la vieja discoteca Pachá.



El fantasma de un pelotazo inmobiliaria flotaba en el aire y la oposición protestó. No solo el PP, sino también el BNG, que recriminaba al Ayuntamiento que delegara en una empresa privada el desarrollo de As Xubias. Toda esa zona, así como el tramo entre esta y el puente de A Pasaxe, está destinada a naturalizarse y a convertirse en un paseo que se una con el fluvial de Cambre.



La falta de apoyo del BNG explica en parte que se diera el visto bueno al desarrollo del Plan Especial de Labañou, más conocido como el polígono de As Percebeiras. Se acordó suspender las licencias apoyándose en un informe desfavorable de Demarcación de Costas, que constataba el impacto negativo que tendría en la línea litoral. Sin embargo, el PP expresó sus sospechas de que el PSOE había cedido a las exigencias del BNG a cambio de que este aceptara aprobar el plan de As Xubias, en lo que denominó como un “cambalache”.



3 Trabajos de regeneración en la Torre y las playas



El aspecto medioambiental es muy relevante en la redefinición del litoral, pero marcha muy lentamente. El mejor empleo de ello es la declaración de ENIL (Espacio Natural de Interés Local) de la Torre de Hércules, que garantizaría su protección. Tras años de retraso, el período de alegaciones acabó y se está modificando al documento.



En cambio, no existe ninguna proyecto para naturalizar la playa de As Amorosas, hoy en día cubierta de cemento, frente a As Lagoas, sin presupuesto. También queda mucho por hacer para eliminar las especies invasoras que crecen en el litoral norte (sobre todo en la Torre de Hércules), aunque se ha avanzado en la erradicación de la uña de gato, por ejemplo. Y es mejor no hablar de las islas de San Pedro: aunque se pueda llegar a pie con la marea baja, su plan de conservación todavía queda muy lejos.